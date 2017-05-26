Здесь будет завод! Оригинальный и многофункциональный интегральный трактор будут выпускать в Удмуртии....

В Удмуртии создадут Фонд поддержки местных инициатив «Сообщество» На встрече с предпринимателями «Опоры России» врио главы Удмуртии заявил, что помощь региону со сторо...

Форум «Сделано в Удмуртии» открыла стратегическая сессия институтов развития регионов Приволжского федерального округа Участники встречи поделились практиками внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнес...