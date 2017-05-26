Главная » Экономика » 390 млн.рублей налогов перечислил в бюджет Ижевска малый бизнес

390 млн.рублей налогов перечислил в бюджет Ижевска малый бизнес

25 мая
0

Большинство предпринимателей Ижевска трудятся в сферах торговли, ремонта автотранспортных средств, строительства и на обрабатывающих производствах.

D71b43f74d35a00332e496300955dc5d 390 млн.рублей налогов перечислил в бюджет Ижевска малый бизнес

Большинство предпринимателей Ижевска трудятся в сферах торговли, ремонта автотранспортных средств, строительства и на обрабатывающих производствах. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление города Ижевска.

На 15 мая в столице Удмуртии зарегистрировано около 37 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Только за прошлый год в бюджет города Ижевска поступило более 390 млн рублей единого налога на вмененный доход и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, что составляет около 9% собственных доходов бюджета города.

«Ижевские предприниматели - это, пожалуй, самая деятельная и энергичная часть жителей нашего города, - отметил в поздравлении с Днем российского предпринимательства глава Ижевска Юрий Тюрин. - Работая в разных сферах, независимо от масштабов бизнеса, вы проявляете гибкость мышления, целеустремленность и решительность. Именно эти качества позволяют вам добиваться успеха, вносить достойный вклад в поддержание социально-экономического благополучия столицы Удмуртии. Результат вашего труда – новые рабочие места, насыщение рынка товарами и услугами, формирование современной модели конкуренции, повышение эффективности отдельных отраслей, дальнейшее развитие Ижевска. Особенно важно, что большинство из вас активно участвует в общественной жизни города, а ваши предприятия становятся примером социально ответственного бизнеса».

Свои поздравления предпринимателям также направил председатель городской Думы Ижевска Олег Гарин.

«В День российского предпринимательства благодарю всех, кто развивает свое дело, помогает жителям столицы Удмуртии найти работу и обрести уверенность в завтрашнем дне, насыщает рынок качественными и востребованными товарами и услугами, пополняет муниципальный бюджет налоговыми платежами.

Настоящий предприниматель всегда стремится к новым вершинам. От души желаю представителям малого и среднего бизнеса нестандартных решений, новых проектов, надежных партнеров и удачи. Здоровья, счастья вам и вашим близким, а вашему делу — процветания!» - сказано в поздравлении председателя городского парламента.

Фото: kirov-portal.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Здесь будет завод!
25 мая
Оригинальный и многофункциональный интегральный трактор будут выпускать в Удмуртии....
В Удмуртии создадут Фонд поддержки местных инициатив «Сообщество»
25 мая
На встрече с предпринимателями «Опоры России» врио главы Удмуртии заявил, что помощь региону со сторо...
Форум «Сделано в Удмуртии» открыла стратегическая сессия институтов развития регионов Приволжского федерального округа
25 мая
Участники встречи поделились практиками внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнес...
Молоко – эликсир здоровья для ребенка
25 мая
Компания «МИЛКОМ» уже больше десяти лет успешно реализует программу «Школьное молоко». Перенять опыт ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо