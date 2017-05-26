Большинство предпринимателей Ижевска трудятся в сферах торговли, ремонта автотранспортных средств, строительства и на обрабатывающих производствах. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление города Ижевска.
На 15 мая в столице Удмуртии зарегистрировано около 37 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Только за прошлый год в бюджет города Ижевска поступило более 390 млн рублей единого налога на вмененный доход и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, что составляет около 9% собственных доходов бюджета города.
«Ижевские предприниматели - это, пожалуй, самая деятельная и энергичная часть жителей нашего города, - отметил в поздравлении с Днем российского предпринимательства глава Ижевска Юрий Тюрин. - Работая в разных сферах, независимо от масштабов бизнеса, вы проявляете гибкость мышления, целеустремленность и решительность. Именно эти качества позволяют вам добиваться успеха, вносить достойный вклад в поддержание социально-экономического благополучия столицы Удмуртии. Результат вашего труда – новые рабочие места, насыщение рынка товарами и услугами, формирование современной модели конкуренции, повышение эффективности отдельных отраслей, дальнейшее развитие Ижевска. Особенно важно, что большинство из вас активно участвует в общественной жизни города, а ваши предприятия становятся примером социально ответственного бизнеса».
Свои поздравления предпринимателям также направил председатель городской Думы Ижевска Олег Гарин.
«В День российского предпринимательства благодарю всех, кто развивает свое дело, помогает жителям столицы Удмуртии найти работу и обрести уверенность в завтрашнем дне, насыщает рынок качественными и востребованными товарами и услугами, пополняет муниципальный бюджет налоговыми платежами.
Настоящий предприниматель всегда стремится к новым вершинам. От души желаю представителям малого и среднего бизнеса нестандартных решений, новых проектов, надежных партнеров и удачи. Здоровья, счастья вам и вашим близким, а вашему делу — процветания!» - сказано в поздравлении председателя городского парламента.
Фото: kirov-portal.ru
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