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39-летний мужчина погиб после столкновения «Лады Гранта» с КамАЗом в Удмуртии

29 марта
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%d0%a3%d0%b2%d0%b0 %d0%a7%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bd (3) 39-летний мужчина погиб после столкновения «Лады Гранта» с КамАЗом в Удмуртии

Дорожная авария, произошедшая в Увинском районе, унесла жизнь 39-летнего пассажира легкового автомобиля. ДТП случилось накануне днем, 28 марта, на 14-м км автодороги пос. Ува – с. Чекан, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с КамАЗом с прицепом. В результате аварии пассажир легкового автомобиля – 39-летний мужчина - получил смертельную травму. Водитель «Лады» был госпитализирован. Также были госпитализированы еще двое пассажиров «Лады Гранты»: 68-летний мужчина и 62-летняя женщина.

МВД по Удмуртской Республике напоминает автовладельцам – будьте предельно внимательны при движении по загородным трассам. Соблюдайте дистанцию с движущимися впереди автомобилями, избегайте необоснованных обгонов.

Фото: 18.mchs.gov.ru

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