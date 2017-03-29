Дорожная авария, произошедшая в Увинском районе, унесла жизнь 39-летнего пассажира легкового автомобиля. ДТП случилось накануне днем, 28 марта, на 14-м км автодороги пос. Ува – с. Чекан, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с КамАЗом с прицепом. В результате аварии пассажир легкового автомобиля – 39-летний мужчина - получил смертельную травму. Водитель «Лады» был госпитализирован. Также были госпитализированы еще двое пассажиров «Лады Гранты»: 68-летний мужчина и 62-летняя женщина.
МВД по Удмуртской Республике напоминает автовладельцам – будьте предельно внимательны при движении по загородным трассам. Соблюдайте дистанцию с движущимися впереди автомобилями, избегайте необоснованных обгонов.
Фото: 18.mchs.gov.ru
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