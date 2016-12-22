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37-летний мужчина в Удмуртии избил до смерти свою парализованную мать

16 декабря
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37-летний мужчина в Удмуртии избил до смерти свою парализованную мать

В поселке Кез арестован 37-летний местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья матери, повлекшее ее смерть.

Как сообщает следственное управление СК России по Удмуртской Республике, 28 ноября текущего года ранее судимый мужчина употреблял дома в вечернее время спиртные напитки. После этого он зашел в комнату к своей 64-летней парализованной, перенесшей несколько инсультов матери, лежавшей на кровати. Мужчина несколько раз ударил мать кулаком по лицу. Пожилая женщина скончалась через непродолжительное время в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В рамках первоначальных следственных действий проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены две судебно-медицинские экспертизы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Фото: kaliningrad.net

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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