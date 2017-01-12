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36 человек заболели гриппом с начала года в Удмуртии

12 января
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Всего же с жалобами на респираторные заболевания за медицинской помощью обратились более 5 тыс. человек.

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По данным Роспотребнадзора, в Удмуртии на первой неделе 2017 года - со 2 по 9 января - зарегистрирован 5341 случай заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости в 4 раза.

В Ижевске за первую неделю наступившего года за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 2488 человек, что выше аналогичного периода 2016 года в 3,2 раза.

С начала года диагноз «грипп» был поставлен 36 жителям республики. Заболеваемость регистрируется: в Кезском, Юкаменском, Як-Бодьинском районах, Ижевске, Воткинске, Глазове и Можге.

Всего за сезон зарегистрировано 167 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

В связи с эпидемическим превышением уровня сезонных показателей гриппа и ОРВИ на территории республики введено ограничение массовых мероприятий.

В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ медики советуют:

  • избегать мест большого скопления людей;

  • чаще проветривать помещение;

  • использовать защитные меры (маску);

  • пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

  • соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

  • применение противовирусных препаратов в качестве профилактики и др.

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.

Фото: saroblnews.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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