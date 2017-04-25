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350 школьников Воткинска собираются стать яхтсменами

24 апреля
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Img 0559 350 школьников Воткинска собираются стать яхтсменами

Воткинск готовится к открытию в городе первого филиала Академии парусного спорта из Санкт-Петербурга. Оно запланировано на 13 мая, день открытия навигации.

По словам представителя Академии парусного спорта, эта новость моментально охватила город и вызвала большой интерес среди учащихся школ. За месяц до открытия филиал Академии в Воткинске получил уже 350 заявок от будущих яхтсменов.

«С 10 по 13 апреля мы посетили практически все школы города, где рассказывали о привлекательности парусного спорта и презентовали программу открытия филиала Академии, - говорит менеджер Академии Дарья Боржковская. – И практически везде нас встречали и слушали с большим интересом. Таков энтузиазм вселяет уверенность, что мы делаем нужное городу дело!»

В распоряжение будущих яхтсменов школа предоставит флот класса «Оптимист», говорят организаторы. Уже есть помещение для теоретических занятий и ОФП, необходимые учебные материалы.

Обучать будущих яхтсменов из Удмуртии будет уроженец этих мест, мастер спорта Игорь Гущин: «Очень интересно начинать готовить ребят с чистого листа, надеюсь, что у нас все получится!»

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