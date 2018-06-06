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350 километров за четыре дня. Сегодня в Ижевске в 67-й раз стартовала велогонка на призы газеты «Удмуртская правда»

6 июня
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Многодневные велогонки — престижный и зрелищный вид спорта. Почти все страны с тёплым климатом проводят у себя такие соревнования. Многодневки рождаются, конкурируют между собой и порой прекращают своё существование. В России статус велогонки высшей категории имеет только многодневка «Пять колец Москвы», берущая своё начало в 1920 году. Шоссейные велогонки со столь богатой историей в нашей стране наперечёт. На этом фоне многодневка на призы газеты «Удмуртская правда» со статусом всероссийских соревнований по шоссейным велогонкам среди мужчин выглядит вполне достойно. Это одна из старейших велогонок в стране. Начиная с 1951 года, она собирает спортсменов и - в этом её особенность - любителей на старты.

Img 20180603 105903 350 километров за четыре дня. Сегодня в Ижевске в 67-й раз стартовала велогонка на призы газеты «Удмуртская правда»

Больше велосипедов — больше спортсменов

В советское время многие республиканские издания брали своего рода шефство над спортивными соревнованиями. Это было хорошим тоном. Вот и газета «Удмуртская правда» сначала в 1946-1948 годах организовывала соревнования по лыжным эстафетным гонкам. А затем положила начало первой в республике многодневной велогонке на большое расстояние.

Откроем газету за 1 июля 1951 года. В заметке «Велогонки на приз газеты «Удмуртская правда» сообщается: «Велосипедный спорт получил в нашей стране широкое распространение. Советские заводы, построенные за годы сталинских пятилеток, выпускают всё больше и больше велосипедов, которые пользуются всё возрастающим спросом в городе и деревне. Сейчас, пожалуй, не найдёшь ни одного населённого уголка в Удмуртии, где бы не встретились эти удобные машины.

С целью привлечения новых масс молодёжи к велосипедному спорту, в нашей республике проводятся велогонки на приз газеты «Удмуртская правда» по маршруту Ижевск — Глазов -Ижевск».

С площади Пастухова (из самого центра Ижевска) стартовала первая в республике многодневная велогонка. В ней участвовали спортсмены из спортивных обществ «Зенит», «Динамо», «Урожай», «Колхозник», городов Глазов, Можга, Камбарка, районов — Якшур-Бодьинского, Завьяловского, Нылгинского и других.

Как пишет газета, стартовав по улице Максима Горького, участники велогонки за 1 час 34 минуты добрались до Якшур-Бодьи, затем доехали до Игры, где и заночевали. На протяжении всей гонки лидировал мастер спорта Владимир Осинцев. Он занимался лыжным двоеборьем, но, как видим, делал успехи и в велогонке.

Неоднократный чемпион республики по велоспорту слесарь Шигаби Митюков из команды «Зенит» отмечает, что команда идёт на гоночных машинах. Впрочем, были участники и на дорожных велосипедах.

За четыре дня участники первой многодневки проехали 360 километров. Газета «Удмуртская правда» 6 июля 1951 года пишет: «На дистанции 360 километров спортсмены вели упорную борьбу за первенство. Множество крутых подъёмов, спусков и поворотов, труднопроходимые участки пути во многом усложняли соревнования. Однако участники местами развивали скорость свыше 30 километров в час».

4 июля спортсмены финишировали в Ижевске на площади Пастухова. Их приветствовали многочисленные зрители, заполнившие площадь. Победитель первой многодневки Владимир Осинцев преодолел 360 километров за 13 часов 54 минуты и 52 секунды. Газета отмечает, что в тех населённых пунктах, где проходили велосипедисты, собиралось много молодёжи. Проведение велогонки послужит дальнейшему развитию массового велоспорта в нашей республике.

История продолжается

Как отмечают эксперты, например, Юрий Попов, написавший книгу «Велоспорт», заслуженный работник физической культуры УР, велогонка на призы газеты «Удмуртская правда» сыграла главную роль в становлении велоспорта в Удмуртии. Год за годом эти многодневные соревнования открывали новые спортивные имена, которые вписаны в летопись велоспорта Удмуртии: Сергей Холмогоров, Анатолий Лукшин, Борис Кунгуров, Владимир Петров (он становился призёром многодневки 5 раз!), Олег Блинов и другие. Без этих побед не было бы и международных успехов наших велосипедистов, потому что действительно, велоспорт стал развиваться в Удмуртии. В разные годы велогонка проводилась по-разному. Например, шестая по счёту — проходила по 10 районам Удмуртии, в 2000-е стартовала и у Вечного огня. Начиная с 1992 года пьедестал велогонки на призы газеты «Удмуртская правда» всё увереннее занимают спортсмены из других регионов, которые стали включать в свои планы участие в многодневке в Удмуртии. Москва, Уфа, Саратов, Челябинск, Екатеринбург, Омск … - это далеко не полный перечень городов, откуда приезжают на соревнования команды.

День сегодняшний

Как сообщил нам директор велогонки Вячеслав Харин, в этом году всероссийская мужская многодневка собрала на ижевских трассах около ста участников. 67-я Всероссийская многодневная велогонка на призы газеты «Удмуртская правда» пройдёт в республике с 6 по 9 июня. На старт выйдут представители 14 регионов, спортсмены приехали из Самары, Московской области, Пермского края, Саратова, Тюменской области и из других регионов. Главный судья соревнований - Михаил Ведерников.

Открытие соревнований состоялось 6 июня на спорткомплексе им. Кулаковой. Там же прошла групповая гонка на 110 км.

7 июня в 11.00 стартует групповая гонка на 120 км по маршруту Аэропорт – Гольянский тракт – Нечкино – Сарапул – Аэропорт.

8 июня в 11.00 велогонщики преодолеют на время 21 км. Спортсмены проедут три круга по 7 км в Завьяловском районе, между деревней Старое Мартьяново и аэропортом.

9 июня в 10.00 участники выйдут на старт групповой гонки на 120 км на биатлонном комплексе им. Демидова, а в 13.00 многодневка завершится награждением победителей.

Редакция газеты желает участникам и организаторам успешных стартов.

Фото предоставлено Федерацией велоспорта Удмуртской Республики

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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