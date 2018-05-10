В 2018 году, по оценке МВД по УР, в акции приняли участие более 35 тысяч ижевчан и гостей столицы.
9 мая и накануне памятные шествия состоялись во всех городах и районах Удмуртии, а также в десятках сёл и деревень. Во многих их них за годы существования общественного движения «Бессмертный полк» сформировались свои традиции, проводятся сопутствующие акции. Так, жители села Дебёсы традиционно проносят по улицам не только штендеры с изображением родственников-участников Великой Отечественной войны, но и знамя, сшитое из лоскутков с именами солдат-земляков. В Можгинском районе проходит акция «Голубь мира» - школьники выпускают в небо голубей в память о птицах, которые в военные годы использовались для связи и передачи информации.
Свой «Бессмертный полк» прошёл в маленькой деревне Нижние Адам-Учи Граховского района, где проживают 96 человек. В прошлом году она стала знаменитой как раз благодаря этому шествию, в котором принял участие почти каждый житель деревни, и активности общественников, разместивших фото в социальных сетях. Это, действительно, сильный, но не единичный пример важности акции памяти для всей страны, для жителей крупных городов и малых населённых пунктов.
В целом по Удмуртии в гражданской акции «Бессмертный полк» приняли участие 67 тысяч 600 человек.
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