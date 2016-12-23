14 декабря Государственный Совет Удмуртской Республики, постоянная комиссия по национальной политике, общественной безопасности и регламенту работы Государственного Совета, Молодежный парламент Удмуртии организовали и провели не совсем обычное мероприятие. В помещении пресс-центра Госсовета прошла встреча с участниками события 35-летней давности - освобождения заложников, захваченных террористами в сарапульской школе № 12.
Состоялся интереснейший разговор не только о пережитом, но и о том, как важно понимать безнравственную и грязную сущность террора, помнить об ответственности каждого в противостоянии экстремизму и терроризму. Высокую оценку состоявшейся встрече дал Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев. Он вручил участнику освобождения заложников Владимиру Викторовичу Орехову благодарность Председателя Госсовета.
Разглашению не подлежит
17 декабря 1981 года. Сарапул. Разве мог кто-то предположить, что в тихом провинциальном городке в этот день произойдут события, которые потом едва заметной строкой войдут в историю как первый террористический акт в отношении детей на территории нашей страны. Обычно со временем чрезвычайные происшествия обрастают легендами, в которых слова и действия укладываются в удобную колею, какие-то моменты приукрашивая, какие-то опуская.
Захват в заложники 25 учеников 10 «в» класса сарапульской школы № 12 не окружен таким ореолом. Все, что случилось в Сарапуле, держалось в строжайшем секрете и не подлежало разглашению в средствах массовой информации, по разным источникам, - от четырех до восьми лет. Первая публикация появилась на страницах «Удмуртской правды». Историю о захвате рассказал Александр Алексеев в материале под заголовком «Ультиматум». Потом были другие публикации, несколько документальных фильмов, но они не стали предметом горячего обсуждения, поскольку все закончилось благополучно, никто не погиб и не пострадал, да и террористов посчитали этакими глупыми дезертирами, искалечившими свою судьбу таким поступком. Это сейчас нам понятно, что уже в начале 80-х в стране начали вызревать экстремистские настроения абсолютно незначительной части людей, которые заморочили себе голову представлениями о райской жизни и безграничной свободе на процветающем Западе. Это сейчас нам понятно, что с захватом заложников в Сарапуле все было всерьез и смертельно опасно.
Что же произошло 35 лет назад?
Рядовые Александр Мельников и Ахметжан Калпакбаев служили в одной части. Старослужащие, видимо, не раз ставили Мельникова в такое положение, чтобы служба не казалась ему медом. Молодому солдату быть «на побегушках», конечно, не хочется, но иногда приходится, когда видят, что человек не может за себя постоять.
Калпакбаев вообще не желал выполнять воинский долг. В течение полугода он дважды заявлял о своем нежелании служить и был официально предупрежден, что отказ от службы влечет за собой серьезное наказание, но от мысли о дезертирстве он не отказался.
Известно, что незадолго до 17 декабря Александр Мельников вместе с двумя сослуживцами отправился в самоволку, ночью украли два аккумулятора и продали их в ближайшей деревне. На следующий день «отметили» этот «подвиг». Возможно, во время этого тайного застолья молодому солдату объяснили, что кража аккумуляторов безнаказанной не останется. Возможно, именно тогда Калпакбаев убедил Мельникова, что лучшим выходом из положения станет побег в США. Убежденный националист Ахметжан Калпакбаев надеялся, что американские спецслужбы высоко оценят секретные сведения о воинской части, в которой они служат.
В полдень 17 декабря он умудрился прихватить в караульном помещении рожки с боевыми патронами и отправился на пост, который с автоматом охранял Мельников. Затем заговорщики еще на одном посту обманом завладели вторым автоматом. Как-то очень легко это произошло. Сказали караульному, что его срочно вызывает командир части, мол, пришли его временно заменить, и тот передал оружие с патронами сослуживцам.
Дальше события развивались стремительно. На попутке доехали до школы. Зашли в здание. На вопрос директора Льва Лапина, что делают в школе солдаты, спокойно ответили, что ищут мины, якобы похищенные из части десятиклассниками. Директора не насторожило появление рядовых, новость о пропавших минах он слышал.
Урок без школьной перемены
Урок биологии в 10 «в» классе, в котором появились вооруженные Калпакбаев и Мельников, для каждого его ученика неожиданно превратился в урок мужества, выдержки и верности. Захватчики заперли дверь, заставили школьников закрыть окна класса щитами и объявили, что все они являются заложниками.
Директор школы Лев Александрович Лапин, почувствовав неладное, начал стучать в дверь, требуя открыть. В ответ раздались выстрелы. К счастью, пули ушли в потолок и в стену над дверью. Только тогда стала очевидной вся серьезность ситуации. Она подтвердилась после того, как из класса вышел ученик и передал листки с текстом ультиматума. Террористы требовали обеспечить им немедленный и беспрепятственный вылет в США, угрожая в случае невыполнения требований расстрелять заложников. Выставили и еще одно условие - переговоры они будут вести только с представителем КГБ.
Вскоре о событии в Сарапуле узнали в Москве. В городе был срочно создан оперативный штаб, который возглавил Председатель КГБ УАССР Борис Петрович Соловьев. Был развернут пункт питания, переливания крови, приведена в готовность медицинская служба города, организована прямая связь с Москвой, вокруг школы выставлено оцепление.
Вот как вспоминает об этом один из главных участников освобождения заложников Владимир Викторович Орехов на организованной Госсоветом встрече с ним и группой бывших учеников 10 «в» класса.
– В Сарапул прибыли 14 генералов. В школу пришли, как на войну, в сапогах. Скрип по коридору невозможно было не услышать.
Калпакбаев сразу закричал: что там такое в коридоре, еще один шум - и мы стреляем. Я предупредил всех об опасности. Захожу в учительскую, там много стульев, генералы сидят, как на жердочке, никто не шелохнется. Борис Петрович Соловьев, тогдашний председатель КГБ Удмуртии, мне говорит: «Владимир Викторович, тут генералов много, давай мы с тобой вдвоем здесь командовать будем. Хотя штаб был и в Москве. Маршал Огарков там был, Виктор Михайлович Чебриков на одном конце провода, Щелоков - на другом. Кстати, Щелоков сказал своим: «Всем отойти, работают профессионалы».
Я бы хотел еще отметить очень профессиональную работу милиционеров. Помните Беслан? Там все ходят в черных платках, много людей с автоматами, не поймешь, где бандит, где боец. В Сарапуле было выставлено оцепление, никого туда не пускали, один пьяный чудак прорвался, кажется, который чуть не сорвал всю операцию. Очень грамотно действовал городской комитет партии. Родителей всех собрали у второго секретаря горкома, успокоили. Не давали распространяться по городу нелепым слухам, это очень важно. Какие отчаянные головы могли найтись тогда, и бог знает, что из этого могло получиться. Это было впервые в стране, мы не знали, как вести себя в такой ситуации. До сих пор не понимаю, зачем выкатили танк на дорогу.
Под дула автоматов без оружия
Развитие событий свидетельствует о том, что Владимир Викторович Орехов, в то время капитан, молодой начальник Сарапульского отделения Комитета государственной безопасности, и умом и сердцем понимал, что нужно делать для спасения детей. Так складывалась обстановка, что промедление грозило обернуться бедой. И, не дожидаясь санкции руководства, он вошел в класс без оружия, чтобы начать переговоры. Калпакбаев сразу упер ствол автомата в живот, Мельников встал за спиной. Нужно было успокоить и преступников, и ребят.
– Что чувствует человек, совершающий героический поступок?
– Да ничего я не чувствовал, - говорит Владимир Викторович. - Понимал, что ситуация нестандартная, ее надо разряжать. Сидят красивые умные дети. Все шло по наитию. Что подсознание выдавало, то и делал. Жизнь подкинула нам ситуацию, и мы вышли из нее с честью. Разговор был простенький. У меня нет оружия. У меня есть семья. Есть сын. Возьмите меня в заложники. Детей отпустите. Нужно было убедить захватчиков, что я верю в их планы, они должны уехать. И мы сделаем все, чтобы отправить их в Америку. Погода была жуткая, метель, гололед. Я им говорил, посмотрите в окно, ни один борт в такую погоду не поднимется. А вы еще ребят за собой тащите. Давайте я вместо них с вами поеду и министр внутренних дел. Договорились, что я поеду с ними. «Но водителем будет Сашка», - заявил Колпакбаев. Согласен, хоть я, хоть Сашка. Сейчас надо паспорта заполнять. Во всю эту бюрократию они были вовлечены, психологически всю ситуацию мы взяли под свой контроль.
– Владимир Викторович очень убедительно говорил, - с восхищением отмечает и через столько лет бывший заложник Альберт Хакимов. - Без страха он зашел к нам в класс, стоял под автоматами, в гражданской одежде, простой советский парень. Самое главное, он и нас успокаивал, старался нам показать, как правильно себя вести.
Но не все шло так гладко, как может показаться нам сегодня. Один из самых напряженных моментов возник уже после доставки из-под Челябинска матери Александра Мельникова и разговора Калпакбаева со своим земляком - в какой-то миг казалось, вот-вот прольется кровь. У казаха сдали нервы, он не переносил никакого шума и истерично закричал: «Если еще будет какая-то агитация, начну стрелять!».
– Попытка закрепить контакт была неудачная, - признается Орехов, - мы сразу сориентировались, убрали переговорщиков от дверей и попыток больше не повторяли. Владимиру Викторовичу удалось сохранить доверие террористов еще и потому, что он категорически возразил против того, чтобы ребята, которых отпускали в туалет, не возвращались в класс. Там оставались другие парни и девчонки, и непонятно, что могло начаться. Это сыграло свою роль.
Накануне штурма
В штабе между тем прорабатывались различные варианты освобождения заложников и захвата террористов. Один из военных чинов даже предложил взять кабинет штурмом с участием танков. Напротив школы расположились снайперы, готовые вести огонь на поражение. Немало сложных задач пришлось решать с приемом спецгруппы «А» КГБ СССР, в будущем это знаменитая «Альфа», и спецподразделения внутренних войск МВД. Для доставки из Ижевского аэропорта «взяли» у нефтяников единственный в республике автобус на шипованных колесах. Альфовцы прибыли в Сарапул в полночь. Вторая группа попала в аварию.
– Рано утром я отпросился выйти из класса, - рассказывает Альберт Хакимов. - В кабинете оставались только мальчишки. Мы ведь слышали звук шагов по коридору. И в нормальной обстановке стук учительских каблуков мы различали, а в напряженной тишине слышен любой шорох. Я решил проверить, что происходит. Иду в темноте по коридору, и тут рука за плечо затаскивает меня в учебный кабинет. Сразу яркий свет, перед глазами пуговицы с гербом Советского Союза, поднимаю голову - вижу генеральские погоны. Потом узнал, что за плечо меня держал Геннадий Николаевич Зайцев, командир группы «А». Он расспросил обстановку, что делают захватчики, кто где расположен, как себя ребята чувствуют. Спрашивает, пойду ли я обратно в класс? Отвечаю: «Конечно».
Слышу по рации, штурм пока отменили. Захожу обратно в класс. Поднял руки вверх, Калпакбаев меня обыскал, спрашивает, что я видел. Нафантазировал, что солдаты в валенках в школе стоят, пожарные, технички пришли убирать, ругаются, что полы теперь мыть надо.
Сел к ребятам. Незаметно толкаю в бок одного, другого, догадываясь, что сейчас что-то произойдет. Поставил портфели перед собой. В это время заходит в класс Владимир Викторович. Замечаю, что посмотрел на меня. Ведет себя спокойно. Говорит, что паспорта готовы, потом спрашивает: ну, что, мальчишек-то отпустим, я ведь все равно с вами остаюсь. Пока те размышляли, Обухов жестом показал нам на выход. Мы портфели бросили и гуськом из класса.
– Когда парни встали, это был очень важный психологический момент, - комментирует ситуацию Владимир Викторович. Когда экспрессом выдал одну информацию за другой - машина готова, самолет готов, паспорта готовы, пацаны нам здесь не нужны, смотрю на Калпакбаева. Он кивнул в знак согласия. Парни вышли, только дверь за ними закрылась, сразу заявляю: ну, я пошел за паспортами, Калпакбаев опомниться не успел. Дальше действовала группа захвата.
«Альфа» не хотела убивать
Вот как об этом вспоминает в книге Михаила Болтунова «Альфа не хотела убивать» Сергей Кувылин, сотрудник группы «А»:
«Мы уже были готовы к штурму, когда открылась дверь и Мельников с автоматом вышел из класса. Я к нему.
– Ты чего?
– Мне капитана Орехова.
– Орехов ушел. – Нет, я требую капитана.
Стараясь говорить как можно спокойнее, подхожу все ближе.
– Ты автомат бросай...
Он еще что-то пробормотал, я еще раз:
– Бросай оружие...
Мельников действительно бросил автомат, скрылся в классе, захлопнул дверь. В это время из своего укрытия вылетают Гончаров и Зотов - и в дверь. Когда мы ворвались в класс, Мельников стоял бледный как мел за дверью, а Калпакбаев, вскинув автомат, злобно усмехался. В ту же минуту автомат у него выбили, и вскоре он уже лежал в наручниках, носом в пол».
Калпакбаева и Мельникова судил военный трибунал. Первому дали 12 лет, второму - шесть. Есть информация, что после отбывания срока Калпакбаева замечали у американского посольства. Чем закончился визит туда, неизвестно. Поступок Мельникова стал причиной семейной трагедии. Отец террориста покончил жизнь самоубийством.
Участники тех событий - бывшие ученики сарапульской школы и Владимир Викторович Орехов собираются вместе в юбилейные даты, измеряемые пятилетиями, чтобы вспомнить те 16 часов, проведенных на грани жизни и смерти, еще раз поблагодарить друг друга за все, что они вместе смогли сделать, чтобы их судьбы не оборвались в тот роковой день.
Главными героями во всей этой ситуации были школьники, считает Владимир Викторович Орехов. А бывшие заложниками ученики, как и 35 лет назад, называют Орехова героем. О многом говорит тот факт, что уже на следующий день после событий ребята 10 «в» класса сделали небольшой альбом с благодарными обращениями к Владимиру Викторовичу и признанием его бесценного вклада в их спасение. Как самую высокую награду хранит он этот альбом и сегодня.
А Татьяна Викторовна Смолина, Альберт Габитович Хакимов, Татьяна Владимировна Шишкина, бывшие ученики сарапульской школы, считают Орехова родным человеком в своих семьях. Ведь, по большому счету, он спас не только жизни их и одноклассников, но и десятки жизней детей и внуков, которые появились в их семьях. И это главное, во имя чего совершаются подвиги.
Главная награда - спасенные жизни
Операция в Сарапуле закончилась без крови и без единого выстрела. К сожалению, больше таких неискушенных преступников сотрудникам спецслужб не попадалось. Современные террористы - люди жестокие, решительные и хорошо обученные. Они твердо знают, чего хотят. Идя на захват, они учитывают ошибки своих предшественников и, во всяком случае, внимательно изучают боевой опыт антитеррористических подразделений.
За успешно проведенную операцию капитан Владимир Орехов был награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник органов госбезопасности». Ныне он руководитель Федеральной налоговой службы по Республике Удмуртия, генерал-лейтенант.
Полковнику (ныне генерал-майору в отставке) Соловьеву Борису Петровичу был вручен орден Красной Звезды. В наградном листе говорилось: «17 декабря при проведении мероприятий по захвату и обезвреживанию вооруженных преступников проявил высокие организаторские способности, решительность, мужество и отвагу, в результате чего были предотвращены серьезные последствия».
Были отмечены и сотрудники Группы «А». Но главная их награда - это, конечно же, спасенные жизни. Операция в Сарапуле, как и многое, сделанное «Альфой», вошла в учебники для спецслужб.
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