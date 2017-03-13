На пожаре в пригороде Ижевска погибли 34-летняя женщина и ее двухлетний ребенок. Трагедия произошла в субботу, 11 марта, в 7:30 часов, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Загорелся один из домов на СНТ «Буммашевец-2» города Ижевска. На момент пожара в доме находились проживавшие там мужчина, его 34-летняя супруга и их двухгодовалый ребенок. Мужчина успел выбежать из дома, а женщина и ребенок погибли.
По предварительным данным, очаг возникновения пожара находился в прихожей дома, а его причиной могла стать неисправность электропроводки.
В настоящее время проводится проверка по факту пожара, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе опрашиваются соседи и родственники погибших. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Фото: 18.mchs.gov.ru
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