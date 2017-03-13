Главная » 34-летняя женщина и ее двухлетний ребенок сгорели на пожаре в пригороде Ижевска

34-летняя женщина и ее двухлетний ребенок сгорели на пожаре в пригороде Ижевска

13 марта
0
Xu87qjwxlk big reduce350 34-летняя женщина и ее двухлетний ребенок сгорели на пожаре в пригороде Ижевска

На пожаре в пригороде Ижевска погибли 34-летняя женщина и ее двухлетний ребенок. Трагедия произошла в субботу, 11 марта, в 7:30 часов, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Загорелся один из домов на СНТ «Буммашевец-2» города Ижевска. На момент пожара в доме находились проживавшие там мужчина, его 34-летняя супруга и их двухгодовалый ребенок. Мужчина успел выбежать из дома, а женщина и ребенок погибли.

По предварительным данным, очаг возникновения пожара находился в прихожей дома, а его причиной могла стать неисправность электропроводки.

В настоящее время проводится проверка по факту пожара, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе опрашиваются соседи и родственники погибших. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Фото: 18.mchs.gov.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо