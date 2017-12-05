Директор МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Алексей Красноперов рассказал, что 4 декабря на улицах города работают 81 единица спецтехники и 95 дорожных рабочих, проводится обработка проезжей части песчано-соляной и песчано-гравийной смесью, расчистка от снега магистралей, зон пешеходных переходов, тротуаров. За предыдущие двое суток было вывезено 320 тонн снега, работали 10 самосвалов и 2 погрузчика, на удаление зимней скользкости израсходовано 1 526 тонн песчано-соляной смеси и 104 химического реагента СБГ. Очисткой от снега тротуаров, расположенных вдоль дорог, занимается МУП «ДРЭУ», содержанием тротуаров вдоль улиц Удмуртская, К. Либкнехта, Ленина и Кирова занимаются субподрядные организации.
В зимний период на городских улицах работают комбинированные машины, шнекороторы, автогрейдеры, самосвалы, тракторы, фронтальные погрузчики, подметально-уборочные машины. Содержание автомобильных дорог включает в себя обработку противогололедными материалами, удаление снежно-ледяных образований и уплотненного снега, очистку от снега. В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках, чтобы обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта и автомобилей. Кроме того, проводится вывоз складируемого снега, очистка тротуаров и остановочных площадок.
Глава Ижевска Юрий Тюрин поставил задачу особое внимание уделить уборке остановочных комплексов и подходов к ним, поручил МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» активизировать деятельность инженеров технического надзора, которые контролируют работу подрядных организаций.
Вниманию горожан
В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:
Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).
МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Действует смс-оповещение о принятии, выполнении заявок, поступивших от жителей и организаций, а также сроках их выполнения.
Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru. Также необходимую информацию можно найти на сайте города Ижевска в сервисе «Гарантийные дороги».
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