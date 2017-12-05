Главная » Общество » 320 тонн снега было вывезено с ижевских улиц за два дня

320 тонн снега было вывезено с ижевских улиц за два дня

5 декабря
0

4 декабря Глава Ижевска Юрий Тюрин провел заседание городского штаба по благоустройству. На заседании штаба обсуждались вопросы зимнего содержания дорог, проверки соблюдения Правил благоустройства города.

%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%bd 320 тонн снега было вывезено с ижевских улиц за два дня

Директор МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Алексей Красноперов рассказал, что 4 декабря на улицах города работают 81 единица спецтехники и 95 дорожных рабочих, проводится обработка проезжей части песчано-соляной и песчано-гравийной смесью, расчистка от снега магистралей, зон пешеходных переходов, тротуаров. За предыдущие двое суток было вывезено 320 тонн снега, работали 10 самосвалов и 2 погрузчика, на удаление зимней скользкости израсходовано 1 526 тонн песчано-соляной смеси и 104 химического реагента СБГ. Очисткой от снега тротуаров, расположенных вдоль дорог, занимается МУП «ДРЭУ», содержанием тротуаров вдоль улиц Удмуртская, К. Либкнехта, Ленина и Кирова занимаются субподрядные организации.

В зимний период на городских улицах работают комбинированные машины, шнекороторы, автогрейдеры, самосвалы, тракторы, фронтальные погрузчики, подметально-уборочные машины. Содержание автомобильных дорог включает в себя обработку противогололедными материалами, удаление снежно-ледяных образований и уплотненного снега, очистку от снега. В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках, чтобы обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта и автомобилей. Кроме того, проводится вывоз складируемого снега, очистка тротуаров и остановочных площадок.

Глава Ижевска Юрий Тюрин поставил задачу особое внимание уделить уборке остановочных комплексов и подходов к ним, поручил МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» активизировать деятельность инженеров технического надзора, которые контролируют работу подрядных организаций.

Вниманию горожан

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

  • Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

  • МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Действует смс-оповещение о принятии, выполнении заявок, поступивших от жителей и организаций, а также сроках их выполнения.

Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru. Также необходимую информацию можно найти на сайте города Ижевска в сервисе «Гарантийные дороги».

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Жители Удмуртии радовались итогам жеребьевки ЧМ-2018 в соцсетях
5 декабря
4 декабря, Удмуртия. Вечер пятницы жители Удмуртии провели в мобильном интернете. Период с восьми до ...
Общественный совет ПФО меняет формат
4 декабря
В Ульяновске прошло заседание обновленного состава Общественного Совета Приволжского федерального окр...
Мобильные продажи выросли в смартфонах жителей Удмуртии.
4 декабря
04 декабря, 2017. Удмуртия. Покупатели уходят в сеть. Сегодня две трети пользователей мобильного инте...
Чепецкий механический завод профинансировал выпуск дополнительного тиража Красной книги Удмуртии.
4 декабря
В ноябре 2017 года, объявленном Годом экологии, изданы 600 экземпляров Красной книги Удмуртии. Появле...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо