20 мая на территории малопургинского лесничества им. Б.К. Филимонова на пяти гектарах земли высажены 30 тысяч саженцев сосны.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, участие в акции приняли более ста человек: федеральные ведомства, республиканские министерства, главы муниципалитетов, предприниматели и представители социально ответственных компаний, коллектив Молодежного парламента, Общероссийского народного фронта, а также простые граждане, неравнодушные к экологическим проблемам, - из Ижевска, Можги и Малой Пурги.
Лесовосстановление проводилось на участке, пострадавшем после засухи и порчи жуком-короедом в 2010 году. После сплошных санитарных рубок засадить его было решено именно сосной – культурой, более устойчивой к древесным паразитам.
По информации Министерства лесного хозяйства УР, высадка леса 20 мая – одно из мероприятий всероссийской экологической акции. Только с начала мая и только силами добровольцев и волонтёров в Удмуртии были посажены молодые ели и сосны на 100 гектарах. Самые крупные мероприятия, организованные с участием министерства, арендаторов, предприятия «Удмуртлес» и граждан, состоялись в Завьяловском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Камбарском и Вавожском лесничествах.
В целом Минлесхоз Удмуртии за 2017 год высадит саженцы на 3,8 тыс. гектаров – это на 700 га больше, чем годом ранее. «Повышенные обязательства» в области лесовосстановления министерство планирует выполнить в честь Года экологии.
Напомним, что экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Впервые праздник отмечался в 2011 году, который был провозглашён ООН Международным годом леса.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.