Главная » Экология » 30 тысяч саженцев сосны высадили в Удмуртии в День посадки леса

30 тысяч саженцев сосны высадили в Удмуртии в День посадки леса

20 мая
0

20 мая в республике состоялось центральное мероприятие в рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса».

Sazhency eli 30 тысяч саженцев сосны высадили в Удмуртии в День посадки леса

20 мая на территории малопургинского лесничества им. Б.К. Филимонова на пяти гектарах земли высажены 30 тысяч саженцев сосны.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, участие в акции приняли более ста человек: федеральные ведомства, республиканские министерства, главы муниципалитетов, предприниматели и представители социально ответственных компаний, коллектив Молодежного парламента, Общероссийского народного фронта, а также простые граждане, неравнодушные к экологическим проблемам, - из Ижевска, Можги и Малой Пурги.

Лесовосстановление проводилось на участке, пострадавшем после засухи и порчи жуком-короедом в 2010 году. После сплошных санитарных рубок засадить его было решено именно сосной – культурой, более устойчивой к древесным паразитам.

По информации Министерства лесного хозяйства УР, высадка леса 20 мая – одно из мероприятий всероссийской экологической акции. Только с начала мая и только силами добровольцев и волонтёров в Удмуртии были посажены молодые ели и сосны на 100 гектарах. Самые крупные мероприятия, организованные с участием министерства, арендаторов, предприятия «Удмуртлес» и граждан, состоялись в Завьяловском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Камбарском и Вавожском лесничествах.

В целом Минлесхоз Удмуртии за 2017 год высадит саженцы на 3,8 тыс. гектаров – это на 700 га больше, чем годом ранее. «Повышенные обязательства» в области лесовосстановления министерство планирует выполнить в честь Года экологии.

Напомним, что экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Впервые праздник отмечался в 2011 году, который был провозглашён ООН Международным годом леса.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Полигон ТКО в Глазовском районе не будет построен
18 мая
Сегодня в Резиденции Главы Удмуртии обсудили ситуацию по строительству полигона твёрдых коммунальных ...
Строительство Сянинского полигона ТКО в Глазовском районе прекратили
18 мая
В юбилей пионерии в Зоопарке Удмуртии высадят березовую рощу
17 мая
19 мая с 15 часов в Ижевске пройдет акция «Символ России»...
В Ижевске подведены итоги паводковой кампании
17 мая
Спокойному прохождению паводка способствовали погодные условия: затяжная весна, незначительное колич...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо