Один день с Алиной Загитовой. Лучшая фигуристка мира приехала в родной город, чтобы встретиться с Главой Удмуртии и юными фигуристами Алина Загитова – одна из самых известных в мире ижевчанок. Ставшая в 15 лет олимпийской чемпионкой и ...

От редактора. Газета даёт старт – Есть в нашей редакции традиция, которую почитают все поколения журналистов и сотрудников. Это прове...

Алина Загитова в родном Ижевске провела мастер-класс для начинающих фигуристов Сегодня после встречи с Главой республики Александром Бречаловым уроженка Удмуртии олимпийская чемпио...