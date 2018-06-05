Открывали мероприятие заместитель Главы Администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков, генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания» Алексей Малюк и основатель пробега – марафонец, призер российских и международных соревнований Ринат Галимов.
Стартовала программа с соревнований для воспитанников дошкольных учреждений Сарапула и массового старта для самых юных бегунов. Ребята пробежали 400 метров по стадиону и получили сладкие призы.
Далее к соревнованиям подключились воспитанники спортивных школ. Профессиональные спортсмены испытывали свои силы на дистанциях 2 км, 5 км и 10 км. От стадиона Энергия они поднимались вверх по улице Горького и возвращались на беговые дорожки.
Настоящая интрига развернулась в мужском зачете на дистанции 10 км. Здесь за звание чемпиона боролись мастера спорта, представители школ олимпийского резерва.
По итогам забега абсолютным победителем в мужском зачете на дистанции 10 км стал Андрей Бочкарев из Ижевска. Среди женщин абсолютной победительницей на дистанции 5 км признана Гущина Марина из села Шаркан. Все призеры пробега получили медали, торты от сарапульского хлебокомбината и денежные призы. Параллельно с легкоатлетическими стартами на стадионе «Энергия» проводились соревнования по перетягиванию каната среди команд предприятий и организаций Сарапула. Основными соперниками стали представители завода «Элеконд», компании «МИЛКОМ» и Сарапульского Радиозавода.
Уверенную победу в соревнованиях одержали работники ОАО «Элеконд».
В 2019 году Всероссийский легкоатлетический пробег имени Рината Галимова отметит свой 15-летний юбилей, а значит, соревнования обещают быть еще более массовыми и увлекательными.
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