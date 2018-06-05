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3 июня в Сарапуле прошел XIV Всероссийский пробег имени Рината Галимова на призы Сарапульского хлебокомбината

4 июня
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Участниками XIV Всероссийского легкоатлетического пробега имени Рината Галимова в этом году стали несколько сотен профессиональных спортсменов и любителей бега из Удмуртии, Башкортостана и Пермского края. Спортивный праздник был посвящен Дню защиты детей и проводился на призы Сарапульского хлебокомбината.

We6jfejnzue 3 июня в Сарапуле прошел XIV Всероссийский пробег имени Рината Галимова на призы Сарапульского хлебокомбината

Открывали мероприятие заместитель Главы Администрации Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков, генеральный директор ООО «Удмуртская хлебная компания» Алексей Малюк и основатель пробега – марафонец, призер российских и международных соревнований Ринат Галимов.

Стартовала программа с соревнований для воспитанников дошкольных учреждений Сарапула и массового старта для самых юных бегунов. Ребята пробежали 400 метров по стадиону и получили сладкие призы.

Далее к соревнованиям подключились воспитанники спортивных школ. Профессиональные спортсмены испытывали свои силы на дистанциях 2 км, 5 км и 10 км. От стадиона Энергия они поднимались вверх по улице Горького и возвращались на беговые дорожки.

Настоящая интрига развернулась в мужском зачете на дистанции 10 км. Здесь за звание чемпиона боролись мастера спорта, представители школ олимпийского резерва.

По итогам забега абсолютным победителем в мужском зачете на дистанции 10 км стал Андрей Бочкарев из Ижевска. Среди женщин абсолютной победительницей на дистанции 5 км признана Гущина Марина из села Шаркан. Все призеры пробега получили медали, торты от сарапульского хлебокомбината и денежные призы. Параллельно с легкоатлетическими стартами на стадионе «Энергия» проводились соревнования по перетягиванию каната среди команд предприятий и организаций Сарапула. Основными соперниками стали представители завода «Элеконд», компании «МИЛКОМ» и Сарапульского Радиозавода.

Уверенную победу в соревнованиях одержали работники ОАО «Элеконд».

В 2019 году Всероссийский легкоатлетический пробег имени Рината Галимова отметит свой 15-летний юбилей, а значит, соревнования обещают быть еще более массовыми и увлекательными.

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