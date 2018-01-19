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3 февраля. Третий зимний велопарад в Ижевске

18 января
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Редкое для нашей страны мероприятие – зимний велопарад – проводится и в столице Удмуртии. Здесь мы идём в ногу со столицей России – в Москве мероприятие проходит также с 2015 года.

%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%b9 %d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4 3 февраля. Третий зимний велопарад в Ижевске

Зимний велопарад вызывает активный интерес у горожан: сюда приезжают целыми семьями, встречаются участники самых разных возрастов. Смельчаков, желающих прокатиться на железном коне зимой, с каждым годом все больше: в этом году ожидается около 400 участников.

Старт зимнего велопарада в Ижевске пройдёт 3 февраля в 13.00 на площадке у Вечного огня, далее маршрут таков: ул. Наговицына – ул. Пушкинская – ул. Кирова – подземный переход через ул. Горького – парк Кирова.

В этом году на финише в парке Кирова планируется провести соревнования по вело-драг-рэйсингу. Это гонки на выбывание по прямой, по два-три человека, побеждает тот, кто финиширует первым. Для участников предусмотрены поощрительные призы.

Традиционно после мероприятия все участники велопарада смогут согреться горячим чаем у костра в лесу за парком на берегу пруда.

Участие в Третьем зимнем велопараде бесплатное, приглашаются желающие всех возрастов. Мероприятие нацелено на развитие активного здорового отдыха среди горожан, популяризацию велосипеда как всесезонного средства передвижения.

Организаторы: инициативные ижевчане Ирина Соболева и Дмитрий Соболев, а также Дмитрий Кутеев из велосообщества «Жизнь на педалях».

Третий зимний велопарад в соцсетях:vk.com/velowinter_izh

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