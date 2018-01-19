Спартакиада. «Динамо» бежит и побеждает Спартакиада общества «Динамо» в Удмуртии – это целый ряд соревнований, распределённых в течение всего...

Автогонки. Под рёв моторов На ижевском ипподроме 21 января состоится первый этап чемпионата России по трековым автогонкам....

В Завьяловском районе в эти выходные пройдёт гонка на собачьих упряжках «ЯНВАРСКАЯ МЕТЕЛЬ 2018» 13-14 января 2018 года Удмуртская Республиканская Общественная организация «Федерация ездового спорта...