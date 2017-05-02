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3, 5 и 9 мая на дорогах Ижевска вводится ограничение движения

2 мая
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Zavtra v centre tuly budet ogranicheno dvizhenie 69634 3, 5 и 9 мая на дорогах Ижевска вводится ограничение движения

На автомобильных дорогах Ижевска вводится временное ограничение движения транспортных средств, сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3 и 5 мая с 18 часов 30 минут до 22 часов вводится временное ограничение движения с прекращением движения всех видов транспортных средств, включая маршруты регулярных перевозок пассажирского транспорта общего пользования:

-по улице Пушкинская (на участке от улицы Советская до улицы Кирова);

-по улицам Лихвинцева и Наговицына (на участках от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров);

-по улице Красногеройская (от улицы Пушкинской до улицы Красноармейской).

5 мая с 10 часов до 10 часов 40 минут временно ограничено будет движение транспортных средств с прекращением движения всех видов транспортных средств, включая маршруты регулярных перевозок пассажирского транспорта общего пользования по улице Строителей (на участке от улицы Воткинское Шоссе до улицы Дзержинского)

Дополнительно 5 мая с 10 часов 30 минут до 11 часов вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам города Ижевска:

-по улице Дзержинского (на участке от улицы Строителей до улицы Буммашевская);

-по улице Буммашевская (на участке от улицы Дзержинского до улицы Удмуртская);

-по ул. Удмуртская (на участке от улицы Буммашевская до улицы Холмогорова).

9 мая с 8 часов 30 минут до 22 часов 30 минут будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам города Ижевска с прекращением движения всех видов транспортных средств, включая маршруты регулярных перевозок пассажирского транспорта общего пользования:

-по улице Коммунаров (на участке от улицы Советская до переулка Широкий);

-по улице Советская (на участке от улицы Красноармейская до улицы Коммунаров);

-по улице Красногеройская (на участке от улицы К. Маркса до улицы Пушкинская);

-по улице Бородина (на участке от улицы К. Маркса до улицы Пушкинская);

-по улице Вадима Сивкова (на участке от улицы Бородина до улицы Красногеройская);

-по улице Пушкинская (на участке от улицы Ленина до улицы Кирова);

-по улице Лихвинцева (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкинская);

-по улице 50 лет Октября (на участке от улицы Карлутская площадь до улицы Лихвинцева);

-по улице переулок Широкий (на участке от улицы Коммунаров до улицы К. Маркса);

-по улице М. Горького (на участке от ул. Бородина до улицы переулок Широкий);

-по ул. Милиционная (на участке от улицы переулок Широкий до улицы Бородина)

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на улицах, где будет проводиться мероприятие, и заранее выбирать маршруты объезда.

Фото: moskva.glavny.tv

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