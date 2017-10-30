29 октября Музей изобразительных искусств отметит свой день рождения. Он открылся 29 октября 1980 года. В основу собрания музея была положена коллекция художественного отдела Республиканского краеведческого музея, которая составила 565 единицы хранения. Сегодня собрание УРМИИ насчитывает более 13 000 произведений: живопись, графика, скульптура, ДПИ и народное искусство. Это единственная в мире коллекция удмуртских художников ХХ – XXI веков, отражающая историю профессионального искусства Удмуртии. Гордостью музейной коллекции является русское и западноевропейское искусство XVIII - нач. XX века.
Для музея стало доброй традицией в день рождения предлагать посетителям праздничную программу. Как сообщает пресс-служба учреждения, в этом году она посвящена ижевскому авангарду. С 12:00 до 20:00 посетителей ждут увлекательные экскурсии, конкурсы, квесты, мастер-классы и многое другое.
С 14:00 до 16:00 в рамках выставки «Под маской смеха» будет работать открытая мастерская с Александром Чувашевым, где художник в присутствии собравшихся посетителей создаст портрет одного из них.
С 18:00 до 19:00 пройдет авторская экскурсия художника Сергея Орлова по выставке «От реализма к авангарду». Творческую встречу завершит показ документального фильма «Странник. Художник Сергей Орлов» режиссера Льва Вахитова.
В 16:00 состоится одно из главных событий праздника – открытие выставки «Дети рисуют музей». «Дети рисуют музей» – выставка-конкурс учащихся школ искусств г. Ижевска в возрастной категории от 7 до 16 лет, организованная Музеем изобразительных искусств и посвященная музею будущего. Музей всегда стремится поддерживать одаренных детей. Основой экспозиции станут работы победителей конкурса, наиболее талантливо раскрывшие две смысловые темы: «Я меняю музей» и «Я увижу в музее». Авторы лучших работ будут награждены дипломами и ценными призами.
29 октября всех пришедших на праздник ждет приятный сюрприз – Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств встретит своих посетителей в обновленном виде. В 2017 году музей принял участие в государственной программе «Доступная среда» и был адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Первыми посетителями, которые смогут оценить новые возможности музея станут дети. В программу праздника войдёт выступление воспитанников Студии танца Жанны Дмитриевой «Бродвей-инклюзив», в которой занимаются как здоровые дети, так и дети с ограниченными возможностями. Их выступление в музее начнется в 16:45.
Фото: УРМИИ
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