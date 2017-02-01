В поселке Ува проводится проверка по факту гибели 28-летнего мужчины в результате ожогов. Его тело было обнаружено в собственном доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
По данным доследственной проверки, пострадавший проживал вместе с матерью, злоупотреблял спиртными напитками. 30 января около 19 часов он растапливал печь и воспользовался для этих целей бензином. В результате воспламенения горючего вещества мужчина получил ожоги лица и шеи, от которых скончался до приезда бригады скорой помощи.
В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, опрошена мать погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: zapad24.ru
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