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28-летний житель Удмуртии получил смертельные ожоги, пытаясь растопить печь бензином

31 января
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1359965093 pechi 28-летний житель Удмуртии получил смертельные ожоги, пытаясь растопить печь бензином

В поселке Ува проводится проверка по факту гибели 28-летнего мужчины в результате ожогов. Его тело было обнаружено в собственном доме, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным доследственной проверки, пострадавший проживал вместе с матерью, злоупотреблял спиртными напитками. 30 января около 19 часов он растапливал печь и воспользовался для этих целей бензином. В результате воспламенения горючего вещества мужчина получил ожоги лица и шеи, от которых скончался до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, опрошена мать погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: zapad24.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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