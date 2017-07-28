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28 июля в Удмуртию прибудут участники конного казачьего похода «Дорогами атамана Ермака»

27 июля
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1494685986 ky3aud9w6be 28 июля в Удмуртию прибудут участники конного казачьего похода «Дорогами атамана Ермака»

Конный казачий поход «Дорогами атамана Ермака» посетит Удмуртию, сообщает пресс-служба Министерства национальной политики республики. Поход стартовал сегодня, 7 июля, в Самаре. Он пройдет по территории пяти регионов, повторяя путь, пройденный участниками Сибирского похода Ермака: по Самарской, Свердловской, Тюменской областей, Пермскому краю и Удмуртской Республике. Общее количество участников похода – 60 человек и 25 лошадей.

Отмечается, что это - второй этап похода. Первый (водный) этап прошел на казацких стругах по реке Волге. Протяженность первого этапа составила 180 км. На втором этапе участникам предстоит преодолеть 3 600 км.

В Ижевске участники похода будут с 28 по 30 июля. 29 июля в 10 часов состоится молебен и торжественное построение участников конного похода у Свято-Михайловского собора. В 15 часов в клубе-отеле «Радуга» казаки устроят показательные конные выступления для воспитанников Канифольного детского дома-интерната.

Утром 30 июля поход отправится в Пермский край. Конечной точкой путешествия станет село Вагай в Тюменской области, где в 1585 году погиб атаман Ермак.

Фото: Верхнекамский отдельный казачий округ

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