Полицейскими Удмуртии задержан ранее судимый 27-летний глазовчанин, подозреваемый в мошенничествах при аренде автомобилей на сумму полтора миллиона рублей.
По информации пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, мужчина приезжал в Ижевск и заключал сделки об аренде автомобилей. Оставляя предоплату за несколько дней пользования, глазовчанин уезжал.
Арендованный автомобиль в дальнейшем продавал в другом регионе страны, сдавая его в пункт приема металла. Таким способом были похищены два автомобиля «Хендай» и две «Лады Гранта». Четверым жителям Ижевска причинен общий ущерб на сумму 1 млн 500 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции все похищенные автомобили были изъяты – утилизировать их не успели. Два автомобиля уже возвращены владельцам.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к аналогичным фактам преступной деятельности.
Фото: beautyufa.ru
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