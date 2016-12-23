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27-летний глазовчанин зарабатывал, похищая автомобили в Ижевске

21 декабря
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Четверым жителям Ижевска причинен общий ущерб на сумму 1 млн 500 тысяч рублей.

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82 %d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be 27-летний глазовчанин зарабатывал, похищая автомобили в Ижевске

Полицейскими Удмуртии задержан ранее судимый 27-летний глазовчанин, подозреваемый в мошенничествах при аренде автомобилей на сумму полтора миллиона рублей.

По информации пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, мужчина приезжал в Ижевск и заключал сделки об аренде автомобилей. Оставляя предоплату за несколько дней пользования, глазовчанин уезжал.

Арендованный автомобиль в дальнейшем продавал в другом регионе страны, сдавая его в пункт приема металла. Таким способом были похищены два автомобиля «Хендай» и две «Лады Гранта». Четверым жителям Ижевска причинен общий ущерб на сумму 1 млн 500 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции все похищенные автомобили были изъяты – утилизировать их не успели. Два автомобиля уже возвращены владельцам.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к аналогичным фактам преступной деятельности.

Фото: beautyufa.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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