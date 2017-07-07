Грозу с градом прогнозируют в Удмуртии 27 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
По данным синоптиков, сейчас к региону подходит фронт. В ближайшие два-три часа ожидаются дожди, усиление ветра с порывами до 15-17 м/с. с 8.30 27 июня по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра - порывы 15-20 м/с.
Местами пройдут грозы, ливни, град. Такая погода сохранится в Удмуртии до вечера вторника.
Органы местного самоуправления рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности.
Фото: facebook.com/gotskaya
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