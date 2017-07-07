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27 июня в Удмуртии ожидается усиление ветра и гроза с градом

27 июня
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19554998 1442571212469789 3930619012443277066 n 27 июня в Удмуртии ожидается усиление ветра и гроза с градом

Грозу с градом прогнозируют в Удмуртии 27 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По данным синоптиков, сейчас к региону подходит фронт. В ближайшие два-три часа ожидаются дожди, усиление ветра с порывами до 15-17 м/с. с 8.30 27 июня по республике и в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра - порывы 15-20 м/с.

Местами пройдут грозы, ливни, град. Такая погода сохранится в Удмуртии до вечера вторника.

Органы местного самоуправления рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности.

Фото: facebook.com/gotskaya

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