8 февраля в Ижевске на совещании под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Сухова обсуждались вопросы реализации Плана совместных мероприятий по противодействию коррупции в Удмуртской Республике. Во встрече приняли участие глава региона Александр Соловьев, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, силовых ведомств и правоохранительных структур, действующих на территории республики, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР.
Открывая совещание, заместитель полномочного представителя Алексей Сухов отметил положительные результаты совместной работы. Он напомнил, что на территории ПФО последовательно реализуются определенные Президентом страны основные направления государственной антикоррупционной политики. Так, во исполнение Национальной стратегии и Национального плана противодействия коррупции в округе осуществлен комплекс необходимых мероприятий. В регионах ПФО сформирована антикоррупционная нормативная база, определены ответственные должностные лица, на системной основе организуется повышение квалификации госслужащих в области противодействия коррупции.
Отдельно Алексей Сухов остановился на антикоррупционых пилотных проектах, реализованных в Чувашской Республике и Республике Мордовия. В настоящее время аналогичная работа проводится в Удмуртской Республике.
План совместных мероприятий по противодействию коррупции, утвержденный полпредом Президента России Михаилом Бабичем, будет реализован в тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти, правоохранителями, а также органами прокуратуры.
На совещании было отмечено, что по итогам 2016 года правоохранительными органами Удмуртской Республики установлено 260 преступлений коррупционной направленности, что на 15,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Во всех органах госвласти и местного самоуправления региона проведено свыше 300 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По их результатам более 30 государственных и муниципальных служащих, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Судами Удмуртской Республики в 2016 году рассмотрено 164 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, из которых в отношении 155 лиц вынесены обвинительные приговоры.
По итогам совещания принят к исполнению План совместных мероприятий по противодействию коррупции в Удмуртской Республике и выработаны необходимые меры по повышению эффективности антикоррупционной деятельности в органах власти.
Фото: Э.Карипов
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