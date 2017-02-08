Главная » Общество » 260 преступлений коррупционной направленности выявили в Удмуртии в 2016 году

260 преступлений коррупционной направленности выявили в Удмуртии в 2016 году

8 февраля
0

Антикоррупционную работу проанализировали сегодня в органах госвласти Удмуртской Республики.

!nik 8435 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad 260 преступлений коррупционной направленности выявили в Удмуртии в 2016 году

8 февраля в Ижевске на совещании под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Сухова обсуждались вопросы реализации Плана совместных мероприятий по противодействию коррупции в Удмуртской Республике. Во встрече приняли участие глава региона Александр Соловьев, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, силовых ведомств и правоохранительных структур, действующих на территории республики, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР.

Открывая совещание, заместитель полномочного представителя Алексей Сухов отметил положительные результаты совместной работы. Он напомнил, что на территории ПФО последовательно реализуются определенные Президентом страны основные направления государственной антикоррупционной политики. Так, во исполнение Национальной стратегии и Национального плана противодействия коррупции в округе осуществлен комплекс необходимых мероприятий. В регионах ПФО сформирована антикоррупционная нормативная база, определены ответственные должностные лица, на системной основе организуется повышение квалификации госслужащих в области противодействия коррупции.

Отдельно Алексей Сухов остановился на антикоррупционых пилотных проектах, реализованных в Чувашской Республике и Республике Мордовия. В настоящее время аналогичная работа проводится в Удмуртской Республике.

План совместных мероприятий по противодействию коррупции, утвержденный полпредом Президента России Михаилом Бабичем, будет реализован в тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти, правоохранителями, а также органами прокуратуры.

На совещании было отмечено, что по итогам 2016 года правоохранительными органами Удмуртской Республики установлено 260 преступлений коррупционной направленности, что на 15,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Во всех органах госвласти и местного самоуправления региона проведено свыше 300 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По их результатам более 30 государственных и муниципальных служащих, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Судами Удмуртской Республики в 2016 году рассмотрено 164 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, из которых в отношении 155 лиц вынесены обвинительные приговоры.

По итогам совещания принят к исполнению План совместных мероприятий по противодействию коррупции в Удмуртской Республике и выработаны необходимые меры по повышению эффективности антикоррупционной деятельности в органах власти.

Фото: Э.Карипов

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Как сэкономить на автомобильном топливе?
8 февраля
Группа компаний "ТЭНКО"....
На земле, в воде и в воздухе
7 февраля
Как программа «Безопасный город» обеспечивает правопорядок и формирует комфортную среду проживания....
Дом с гнильцой
7 февраля
Детей-сирот в Игре переселили в дом, непригодный для житья....
Полиции дел хватает
6 февраля
В Удмуртии раскрываются почти все совершенные преступления....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо