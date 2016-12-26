26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой Ту-154 над Черным морем, сообщает ТАСС.
В документе, в частности, говорится:
«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: 1. Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации. 2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. 3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура».
Самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров через несколько минут после вылета из Адлера.
В самолете находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 83 пассажира и 8 членов экипажа.
По данным Минобороны РФ, среди пассажиров находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.
Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
Фото: vestikavkaza.ru
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