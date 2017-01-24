Главная » 25 спортзалов отремонтируют в 2017 году в сельских школах Удмуртии

25 спортзалов отремонтируют в 2017 году в сельских школах Удмуртии

24 января
0
Sportzal 25 спортзалов отремонтируют в 2017 году в сельских школах Удмуртии

В 2017 году в сельских школах Удмуртии должны быть отремонтированы 25 спортзалов и открыты дополнительно 25 школьных спортклубов. Для этих целей в бюджете Удмуртии на текущий год предусмотрены 8 млн. рублей. Ещё порядка 13 млн. рублей регион планирует привлечь из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение утвердил на этой неделе республиканский кабинет министров, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Как пояснил министр образования и науки Алексей Шепталин, Удмуртия при поддержке партии «Единая Россия» уже несколько лет создает условия для занятий школьников спортом. Только за 2014-2016 годы в республике отремонтированы 167 спортзалов, создан 71 спортклуб и 30 плоскостных спортивных сооружений – стадионов и спортплощадок. Сумма вложений за три года – более 110 млн. рублей, из них 20 процентов – из бюджета Удмуртской Республики.

Эта работа позволяет ежегодно дополнительно привлекать к занятиям физкультурой и спортом по 10 процентов школьников Удмуртии, проживающих в сельской местности. Такие планы ставит для себя Минобразования Удмуртии и на 2017 год. Ремонт 25 спортзалов и создание 25 школьных спортклубов в 2017 году, по оценке экспертов, дополнительно создаст условия для занятий физкультурой и спортом во внеурочное время для шестисот сельских школьников.

Фото: gtrk-saratov.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Метки: физкультура и спорт школа село Правительство УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо