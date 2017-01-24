В 2017 году в сельских школах Удмуртии должны быть отремонтированы 25 спортзалов и открыты дополнительно 25 школьных спортклубов. Для этих целей в бюджете Удмуртии на текущий год предусмотрены 8 млн. рублей. Ещё порядка 13 млн. рублей регион планирует привлечь из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение утвердил на этой неделе республиканский кабинет министров, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Как пояснил министр образования и науки Алексей Шепталин, Удмуртия при поддержке партии «Единая Россия» уже несколько лет создает условия для занятий школьников спортом. Только за 2014-2016 годы в республике отремонтированы 167 спортзалов, создан 71 спортклуб и 30 плоскостных спортивных сооружений – стадионов и спортплощадок. Сумма вложений за три года – более 110 млн. рублей, из них 20 процентов – из бюджета Удмуртской Республики.
Эта работа позволяет ежегодно дополнительно привлекать к занятиям физкультурой и спортом по 10 процентов школьников Удмуртии, проживающих в сельской местности. Такие планы ставит для себя Минобразования Удмуртии и на 2017 год. Ремонт 25 спортзалов и создание 25 школьных спортклубов в 2017 году, по оценке экспертов, дополнительно создаст условия для занятий физкультурой и спортом во внеурочное время для шестисот сельских школьников.
Фото: gtrk-saratov.ru
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