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24-летняя глазовчанка разбилась насмерть, выпав с балкона многоэтажки в Кирове

30 декабря
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620 devushka 24-летняя глазовчанка разбилась насмерть, выпав с балкона многоэтажки в Кирове

В Кирове погибла 24-летняя глазовчанка. ЧП случилось в понедельник, 26 декабря 2016 года, около 6 часов утра местного времени. Во дворе одного из многоэтажных домов по улице Ленина прохожие обнаружили тело девушки, сообщает Рrogorod43.ru .

По словам следователей, травмы на теле девушки характерны для падения с высоты. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Однако, близкие девушки не верят, что Евгения могла решиться на самоубийство. По словам подруг, у Жени не было никаких весомых поводов совершить суицид.

Женя родом из Глазова, там у нее живет мама. Когда она оттуда уехала, некоторое время жила в Санкт-Петербурге, потом приехала в Киров, купила квартиру в новостройке на улице Ленина, - рассказала источнику подруга Евгении.

До этого девушка окончила технологический колледж по специальности модельер-конструктор. С лета 2016 года работала администратором в ночном клубе в Кирове.

Фото: progorod43.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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