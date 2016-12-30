В Кирове погибла 24-летняя глазовчанка. ЧП случилось в понедельник, 26 декабря 2016 года, около 6 часов утра местного времени. Во дворе одного из многоэтажных домов по улице Ленина прохожие обнаружили тело девушки, сообщает Рrogorod43.ru .
По словам следователей, травмы на теле девушки характерны для падения с высоты. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Однако, близкие девушки не верят, что Евгения могла решиться на самоубийство. По словам подруг, у Жени не было никаких весомых поводов совершить суицид.
Женя родом из Глазова, там у нее живет мама. Когда она оттуда уехала, некоторое время жила в Санкт-Петербурге, потом приехала в Киров, купила квартиру в новостройке на улице Ленина, - рассказала источнику подруга Евгении.
До этого девушка окончила технологический колледж по специальности модельер-конструктор. С лета 2016 года работала администратором в ночном клубе в Кирове.
Фото: progorod43.ru
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