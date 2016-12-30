Наркотики распространялись в определенных кругах ижевской молодежи....

Четверым жителям Ижевска причинен общий ущерб на сумму 1 млн 500 тысяч рублей. ...

Дорожная авария с участием трех автомобилей, произошедшая в минувшее воскресенье в Сарапульском район...