3-4 июня в Ижевске пройдёт Открытый Кубок Удмуртской Республики по спортивному туризму «Вумурт-2017»....

Накануне главных стартов сезона по городкам...

В Грахово померились силами команды из Удмуртии, Дагестана, Пермской и Самарской области...