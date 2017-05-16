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23 спортсмена из Удмуртии примут участие в юбилейном Спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада – 2017»

15 мая
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В этом году в Хвалынск приедут около 700 участников со всего Приволжья

%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0 2015 (1) 23 спортсмена из Удмуртии примут участие в юбилейном Спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада – 2017»

С 16 по 19 мая на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в юбилейный, пятый раз пройдет Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада – 2017». Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии, в этом году в Хвалынск приедут около 700 участников со всего Приволжья. Из них 23 спортсмена представляют Удмуртию. В нашей команде - школьники из Сарапула, Глазова, Воткинска и Ижевска.

Напомним, «Туриада» – это уникальный проект, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательные и творческие конкурсы, который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

Традиционно на площадке лагеря соберутся победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».

Впервые ожидается прибытие спортсменов из Москвы и Екатеринбурга. Гости «Туриады – 2017» из других федеральных округов примут участие в соревнованиях на пешеходных дистанциях, а 19 мая – в показательных выступлениях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (эстафета).

В рамках спортивной программы пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Данные состязания включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2017 год.

В культурно-познавательную программу вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.

Уже сегодня в Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа заезжают первые команды из Республики Башкортостан, Чувашской Республики и Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба ГФИ по УР

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