С 16 по 19 мая на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в юбилейный, пятый раз пройдет Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада – 2017». Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии, в этом году в Хвалынск приедут около 700 участников со всего Приволжья. Из них 23 спортсмена представляют Удмуртию. В нашей команде - школьники из Сарапула, Глазова, Воткинска и Ижевска.
Напомним, «Туриада» – это уникальный проект, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательные и творческие конкурсы, который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
Традиционно на площадке лагеря соберутся победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».
Впервые ожидается прибытие спортсменов из Москвы и Екатеринбурга. Гости «Туриады – 2017» из других федеральных округов примут участие в соревнованиях на пешеходных дистанциях, а 19 мая – в показательных выступлениях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (эстафета).
В рамках спортивной программы пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Данные состязания включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2017 год.
В культурно-познавательную программу вошли видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.
Уже сегодня в Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа заезжают первые команды из Республики Башкортостан, Чувашской Республики и Нижегородской области.
Фото: Пресс-служба ГФИ по УР
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