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23-летнюю девушку из Удмуртии, пропавшую в ноябре прошлого года, убили на кладбище

23 января
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0 a86b8 43d7d0e1 xxl 23-летнюю девушку из Удмуртии, пропавшую в ноябре прошлого года, убили на кладбище

28-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве девушки, пропавшей без вести в ноябре прошлого года. Уголовное дело расследует Следственный отдел по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась жительница Игринского района с заявлением о безвестном исчезновении 23-летней дочери, которая уехала в Ижевск и с тех пор ее местонахождение не известно.

Оказалось, что девушка стала жертвой преступления.

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 ноября 2016 года потерпевшая встретилась со своим знакомым и его другом (обвиняемым). Между молодыми людьми и девушкой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, посадил ее в автомобиль, после чего молодые люди приехали в район Западного кладбища города Ижевска.

Находясь на кладбище, обвиняемый нанес девушке множество ударов деревянной битой, в результате чего она скончалась. Затем он закопал ее тело в одну из могил и скрылся с места преступления.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции и следователями следственного управления был проведен совместный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в ходе которых был установлен злоумышленник, а также обнаружено и тело девушки.

По предварительным данным, причиной ее смерти явилась открытая черепно-мозговая травма. Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления.

Фото: prostotakov.livejournal.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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