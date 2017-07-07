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22 июня в 5 часов утра в Удмуртской Филармонии состоится открытый концерт «Мы помним…»

19 июня
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2%d0%9c%d1%8b %d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%bc 22 июня в 5 часов утра в Удмуртской Филармонии состоится открытый концерт «Мы помним…»

22 июня в 5 часов утра, в День памяти и скорби, в Удмуртской филармонии состоится открытый концерт «Мы помним…» в ознаменование одного из самых печальных моментов в истории нашей страны. Перед концертом во время Минуты молчания на экранах концертного зала будут транслироваться фотографии воинов – уроженцев Удмуртии, погибших во время Великой Отечественной Войны.

Программу подготовила Академическая хоровая капелла Удмуртии под управлением заслуженного деятеля искусств УР Андрея Елисеева с участием артистов Удмуртской филармонии и Национального театра Удмуртии.

Это музыкально-драматическая композиция для хора и чтецов, посвящённая началу Великой Отечественной войны. Прозвучат стихи Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, Андрея Дементьева, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, духовная музыка, произведения Родиона Щедрина, Юрия Фалика, Яна Френкеля, Юрия Толкача и других.

Вход свободный.

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