22 июня в 5 часов утра, в День памяти и скорби, в Удмуртской филармонии состоится открытый концерт «Мы помним…» в ознаменование одного из самых печальных моментов в истории нашей страны. Перед концертом во время Минуты молчания на экранах концертного зала будут транслироваться фотографии воинов – уроженцев Удмуртии, погибших во время Великой Отечественной Войны.
Программу подготовила Академическая хоровая капелла Удмуртии под управлением заслуженного деятеля искусств УР Андрея Елисеева с участием артистов Удмуртской филармонии и Национального театра Удмуртии.
Это музыкально-драматическая композиция для хора и чтецов, посвящённая началу Великой Отечественной войны. Прозвучат стихи Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, Андрея Дементьева, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, духовная музыка, произведения Родиона Щедрина, Юрия Фалика, Яна Френкеля, Юрия Толкача и других.
Вход свободный.
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