Вечером в городе Ижевске торжественным шествием завершится республиканская акция «Эстафета Флага Российской Федерации». Напомним, что акция стартовала 10 августа и прошла в ряде муниципальных образований республики. Акция сопровождалась проведением праздничных мероприятий, включающих викторины на знание истории Российского флага, конкурсами и мастер-классами на тему «Цвета Российского Флага».
По информации пресс-службы столичной Администрации, в Ижевске главный символ страны понесут Почётные граждане города. В 17-00 час. - старт движения колонны от светодиодного экрана по Центральной площади; в 17-30 часов - прибытие колонны к монументу «Навеки с Россией», где пройдёт концертная программа с участием творческих коллективов города. А также будут работать интерактивные творческие площадки (мастер-класс по изготовлению воздушного змея в цветовой гамме российского флага, аквагрим, блиц-викторина «Что мы знаем о Российском флаге?» с выдачей сертификатов участника и т.д.). С 18-30 до 22-00 - дискотека «3 COLOR PARTY».
Кроме того в рамках Дня Государственного флага на территории города Ижевска запланированы акция «Твой Триколор», интернет-акция «Три цвета одной страны», городская патриотическая акция «Три цвета Родины», городское мероприятие, приуроченное к Дню государственного флага России, акция «Мы – граждане России!».
Справка
День Государственного флага Российской Федерации, установленный Указом Президента РФ в 1994 году, отмечается ежегодно 22 августа по всей стране.
Российский триколор имеет более чем 300 летнюю историю. Впервые трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом, был официально поднят 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве.
Сегодня флаг России - «государственный триколор» - официальный государственный символ страны, наряду с гербом и гимном. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней полосы - белого цвета, средней - синего, нижней - красного цвета.
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