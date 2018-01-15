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21 января в Удмуртии отметят Всероссийский День снега - 2018

15 января
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С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развития семейных традиций, а также повышения интереса к зимним видам спорта 21 января в различных субъектах Российской Федерации пройдет зимний спортивный праздник «Всероссийский день снега».

Mailservice 21 января в Удмуртии отметят Всероссийский День снега - 2018

В Удмуртии Всероссийский День снега отпразднуют впервые. На основании заявок от муниципальных образований республики проект реализуют на своих территориях Завьяловский, Юкаменский и Алнашский районы. Центральной площадкой событий станет спортивный комплекс «Чекерил». В течении всего дня на комплексе будут проходить всевозможные активности, связанные с зимними видами спорта: соревнования по кёрлингу, лыжные эстафеты, веселые старты и многое другое. В Юкаменском и Алнашском районах для всех желающих будет организована полоса препятствий и семейные веселые старты.

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