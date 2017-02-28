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21-летний актер из Удмуртии снялся в новом сезоне сериала «Реальные пацаны»

28 февраля
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Wx1080 (1) 21-летний актер из Удмуртии снялся в новом сезоне сериала «Реальные пацаны»

21-летний Григорий Трапезников из Балезино сыграет одну из главных ролей в новом сезоне сериала «Реальные пацаны». Он будет сыном Коляна, пишет сайт «Комсомольской правды».

Десятый сезон популярного сериала «Реальные пацаны» стартует на телеканале ТНТ с 13 марта. Промо к новому сезону покажут на шоу Comedy Club 8 марта. Там и появится наш уроженец в компании с главными героями сериала.

Напомним, девятый сезон сериала «Реальные пацаны» заканчивается тем, что у Коляна подошел к концу условный срок и он выдвигает свою кандидатуру на местных выборах. И вновь делает предложение своей бывшей супруге Лере. Кстати, у них есть сын, который, судя по афише нового сезона, уже будет взрослым юношей. Играть его будет 21-летний Григорий Трапезников.

СПРАВКА:

Григорий Трапезников, 21 год.

Родился в поселке Балезино

В 2015 году окончил Московский театральный колледж Олега Табакова.

С 2012 года сотрудничал с МХТ им. Чехова.

В 2015 году был принят в стажёрскую группу МХТ им. Чехова.

Фото: izh.kp.ru

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