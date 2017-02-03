21 дом культуры в республике отремонтируют в этом году. Впервые Удмуртия получила средства из федерального бюджета на текущий ремонт, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры на 2017 год, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки УР.
В список распределения субсидии вошли 21 муниципальный дом культуры, расположенные в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах, а также в городе Можга.
На текущий ремонт в домах культуры из федерального бюджета направлено 26 млн 510 т.р., из бюджета Удмуртской Республики – 3 млн 200 т.р. На развитие и укрепление материально-технической базы из федерального бюджета – 4 млн 723 т.р., из бюджета УР – 477 т.р.
Фото: tatfolk.ru
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