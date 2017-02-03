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21 дом культуры отремонтируют в этом году в Удмуртии

3 февраля
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33008539edf9761fe5 dsc01328 21 дом культуры отремонтируют в этом году в Удмуртии

21 дом культуры в республике отремонтируют в этом году. Впервые Удмуртия получила средства из федерального бюджета на текущий ремонт, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры на 2017 год, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки УР.

В список распределения субсидии вошли 21 муниципальный дом культуры, расположенные в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах, а также в городе Можга.

На текущий ремонт в домах культуры из федерального бюджета направлено 26 млн 510 т.р., из бюджета Удмуртской Республики – 3 млн 200 т.р. На развитие и укрепление материально-технической базы из федерального бюджета – 4 млн 723 т.р., из бюджета УР – 477 т.р.

Фото: tatfolk.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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