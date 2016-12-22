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21 декабря - день зимнего солнцестояния в 2016 году

21 декабря
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88e5e30e060e77be061924f32acf5544 xl 21 декабря - день зимнего солнцестояния в 2016 году

21 декабря 2016 года - день зимнего солнцестояния. Сегодня наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь в этом году.

В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом. Для астрономов это начало зимы, хотя оптимисты вполне обоснованно считают, что со дня зимнего солнцестояния все медленно, но верно приближаются к лету.

Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем.

Начиная с доисторических времен зимнее солнцестояние отмечали как крайне важное событие. Во многих культурах в этот день праздновали рождение Солнца и нового года.

В дохристианской Руси в зимний солнцеворот праздновалось наступление языческого нового года, напоминает источник Sputnik-georgia.ru. Его связывали с рождением Даждьбога — сына верховного бога-кузнеца Сварога — дарующего людям тепло и свет. Люди верили, что Солнце в этот день останавливает грозный бог морозов Карачун, ставший прообразом теперешнего Деда Мороза. Обряды, совершенные в самую длинную ночь, были призваны помочь Солнцу побороть жестокого Карачуна, олицетворяли победу Света над Тьмой. В то же время, боясь прогневить и обидеть сурового бога зимы, люди задабривали его, не забывая преподнести жертвенную пищу.

Пирог, который пекли в этот день, напоминал по форме то же Солнце. Разводился огромный костер, пламя которого, взлетая ввысь, призывало солнце начать свою работу.

Многое из ритуалов древности дошло и до сегодняшнего дня. К примеру, новогодняя елка стала "наследницей" украшенного древа, символизировавшего жизнь. Традиция одаривать подарками, колядки и угощения в святочные дни отражают церемонии жертвоприношения. А новогодние огоньки и свечки теперь олицетворяют костры, которые были призваны одновременно защитить и помочь в общении с духами и таинственными силами.

Фото: Ведьмочка.net

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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