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2018 год в Удмуртии может быть объявлен годом спасения деревянной архитектуры

14 марта
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%d0%9b%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%b9 600x280 2018 год в Удмуртии может быть объявлен годом спасения деревянной архитектуры

2018 год в Удмуртии может быть объявлен годом спасения деревянной архитектуры. Такое предложение озвучили члены Ученого совета совместно с Агентством по государственной охране объектов культурного наследия УР на заседании, прошедшем 10 марта в музее-заповеднике «Лудорвай».

Заседание было посвящено вопросам сохранения памятников деревянного зодчества и народной архитектуры, сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

Руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия УР Юрий Перевозчиков говорил об утрате памятников деревянного зодчества в регионе и необходимости программы по их сохранению. Председатель правления Союза реставраторов России по УР Дмитрий Шабалин поднял вопрос о кадрах, профессионально занимающихся перемещением и реставрацией памятников деревянной архитектуры. Было внесено предложение ввести в учебную программу для студентов-архитекторов специальные практики и создать волонтерские отряды.

Было принято решение разработать Программу первоочередных противоаварийных мероприятий для спасения остатков деревянного зодчества в Удмуртии.

На заседании выступила и заместитель директора музея «Лудорвай». Ирина Вершинина рассказала о планах по перемещению на территорию музея бесермянской усадьбы, формировании татарского сектора, куда будут перевезены деревенская мечеть и дом. Ученый совет поддержал предложение включить музей-заповедник «Лудорвай» в реестр объектов народной архитектуры.

Фото: udmddn.ru

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