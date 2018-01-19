Управление Росреестра по Удмуртии о регистрации прав по экстерриториальному принципу ...

В столице Удмуртии проводится опрос по программе «Городская среда». В Ижевске вчера стартовал опрос ...

То, что снег в Ижевске этой зимой убирают гораздо лучше, чем минувшей, признают и автомобилисты, и пе...