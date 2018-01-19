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2018 год объявлен в Удмуртии годом дорог. Дорога от села до села по всей земле повела

18 января
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Презентация масштабной программы дорожного строительства в наступившем году состоялась 12 января в конференц-зале ООО «Лада» Ижевск. Значение этого события подчеркивает тот факт, что в презентации приняли участие вице-премьер Российского правительства Аркадий Дворкович и министр транспорта Максим Соколов.

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Главный вопрос селян

‒ Состояние дорог для республики – ключевой вопрос, ‒ заявил Глава Удмуртии Александр Бречалов, открывая совещание.

Во время поездок по районам самым главным вопросом, с которым жители обращались к руководителю региона, был вопрос о перспективах дорожного строительства. В республике более 60 участков дорог в сельской местности, которые весною и осенью становятся непроезжими. Свыше 15 тысяч человек оказываются затворниками, лишёнными связей с внешним миром. Александр Бречалов акцентировал внимание на том, что треть населения республики живёт и трудится в сельской местности, где активно развивается молочное животноводство. Отсутствие дорог негативно сказывается на темпах развития. Поддержка сельских товаропроизводителей крайне важна, подчёркнул глава региона.

Год дорог в Удмуртии станет началом реализации целого ряда проектов для решения ключевых проблем республики: это и сельские дороги, и строительство современного аэропорта, и создание условий для повышения трафика по мостам через Каму и Буй. Только в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 2018 году в Удмуртской Республике планируется отремонтировать около 190 километров автомобильных дорог. В том числе 15,4 километра федеральных дорог, 61 километр региональных трасс и 113,8 километра дорог местного значения. Для сравнения: в прошлом году по проекту было отремонтировано 144 километра автомобильных дорог. Таким образом, на конец года будут приведены в нормативное состояние 830,8 километра дорожного покрытия.

С учётом народного голосования

Руководитель республики подчеркнул, что перечень дорог, подлежащих ремонту в 2018 году, открыто обсуждался с общественностью. После этого в план объектов по предложениям граждан и общественных организаций, а также с учётом итогов народного голосования на ресурсе «Карта убитых дорог» Общероссийского народного фронта были внесены соответствующие изменения.

Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014‒2017 годы и на период до 2020 года» будет продолжена работа по строительству сельских автомобильных дорог. Минсельхоз России готов оказать поддержку Удмуртии. В 2017 году в программу вошли 14 объектов, это 46,7 километра дорожного покрытия, в том числе 3 моста. На выполнение этих работ было направлено более 903 миллионов рублей. Бюджетная заявка на нынешний год включает в себя 18 дорог общей протяженностью 95,2 километра. Рост более чем в два раза. Планируемые объёмы финансирования ‒ более полутора миллиардов рублей.

Глава Удмуртии представил план действий руководства республики на этот и следующие годы по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Он заявил, что нет необходимости содержать две крупные дорожные компании, выполняющие одинаковые задачи. Дорожное предприятие «Ижевское» и ГУП «Удмуртавтодор» принадлежат республике. Будем проводить слияние этих активов, заявил Александр Бречалов.

‒ Считаю очень важным то, что Удмуртия уже начала реализацию Указа Президента по итогам недавнего заседания Госсовета России, ‒ подчеркнул Глава Удмуртии. ‒ Владимир Владимирович не раз говорил, что количество муниципальных и государственных предприятий необходимо сокращать. Такой подход позволит другим предприятиям конкурировать на рынке. А для Удмуртии это ‒ внебюджетные источники финансирования таких острых задач, как дороги. Именно с этого мы начинаем год. У нас более 360 МУП‒ов. Выручка 19 миллиардов рублей в год. Не использовать этот ресурс через частичную продажу активов на рыночных условиях просто непрофессионально. То, что мы делаем, совпадает с тем, какие задачи перед нами ставит президент страны. Одно из главных наших решений ‒ сокращение государственных и муниципальных унитарных предприятий, ‒ сообщил глава региона. В связи с этим правительство региона обратилось за помощью к «ВЭБ‒капитал» в финансовой оценке двух предприятий.

Продажа 75 процентов акций компаний должна принести республике 3 миллиарда рублей, из которых 1,6 миллиарда планируется направить на внеплановый ремонт сельских дорог. Соответствующие юридические процедуры уже запущены.

Знаковый объект: Алнаши ‒ Малая Пурга

На презентации прозвучала информация о планах строительства платной скоростной дороги Алнаши ‒ Малая Пурга. Группа строительных компаний «ВИС» намерена принять участие в реализации концессионного проекта на принципах государственно‒частного партнёрства. Об этом сообщил член совета директоров компании Максим Губиев.

Видя созидательную активность руководства Удмуртской Республики, ‒ заявил он, ‒ мы плотно общаемся и на сегодняшний день хотим реализовать совместно проект по строительству дороги Алнаши ‒ Малая Пурга. Он может выступить в качестве пилотного проекта развития дорожного кластера.

Рассматривается вариант, что 50 процентов финансирования составят федеральные средства. Остальная часть ‒ вложения из республиканского бюджета и деньги инвестора. Новая автодорога сократит расстояние от Алнашей до Малой Пурги на 41 километр и время в пути на полтора часа, разгрузит федеральную автотрассу, обеспечит комплексное социально‒экономическое развитие прилегающих территорий.

Авиакомпания и аэропорт

По словам Максима Соколова, рабочий визит в Удмуртию дал возможность ознакомиться с поставленными перед республикой задачами по развитию дорожного хозяйства. ‒ Сегодня мы видим, что проект строительства моста через Каму, рассматривающийся как исключительно региональный, имеет большое межрегиональное значение с учётом перспектив, которые высказывают инвесторы, и может служить примером для распространения принципа государственно‒частного партнёрства и реализации дорожных проектов. Это очень важно, потому что повышает инвестиционную привлекательность республики, способность команды Удмуртской Республики пролонгировать такие проекты развития не только для дорожной инфраструктуры, но и других отраслей, в том числе и авиации. Аэропорт для любого региона является воротами для деловой активности.

Министр транспорта России считает самым важным решением Года дорог в Удмуртии разделение предприятия «Ижавиа» непосредственно на аэропортовое хозяйство и авиакомпанию.

‒ Это даст стимул развития не только для самого аэропорта, но и для авиакомпании с точки зрения использования новых типов воздушных судов и возможного привлечения инвесторов и в этот сегмент, тоже активно развивающийся в последние годы в нашей стране, ‒ сказал министр. ‒ Очень хорошо, что показатели последних лет, особенно 2017 года, позитивные: пассажиропоток перевалил за 300 тысяч человек в год и, таким образом, стал привлекательным для инвесторов, вкладывающих средства в развитие терминальных комплексов. Конечно, в первую очередь необходимо совершенствование и даже реконструкция аэродромной инфраструктуры, создававшейся в республике в 1970‒1980‒е годы. Мы обсудили с Главой республики ряд предложений, которые позволили бы обеспечить инвестиционную привлекательность и поднять её на уровень, интересный системному инвестору, готовому вкладывать средства в развитие аэропорта и аэродрома. Максим Соколов заявил, что будет поддерживать руководство республики в его начинаниях, тем более что Год дорог, объявленный в республике, крайне важен не только для Удмуртии, но и для всей страны.

Проекты получат поддержку

‒ Идея создания межрегионального транспортного коридора, задуманная давно, частично реализована строительством моста. Сегодня мы можем говорить о задаче ещё более важной – реализации проекта в целом, ‒ заявил вице‒премьер российского правительства Аркадий Дворкович, поздравляя участников презентации с новым Годом дорог, но напомнил, что сегодня существует жесткая конкуренция за ресурсы ‒ как государственные, так и частные. Неизбежный фактор при выделении ресурсов – готовность проектов. То, как руководство Удмуртии готовит эти проекты, предоставляет их в партнёрстве, во взаимодействии с федеральными органами, компаниями, со всеми заинтересованными лицами, даёт основания считать, что оно найдёт поддержку, а самое главное – потом получит положительную оценку людей. Аркадий Дворкович подчеркнул, что и в наступившем году будет продолжена поддержка Удмуртии в реализации федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги», с учётом того, что в 2017 году республика вошла в число лидеров по её выполнению. Сумма поддержки из федерального бюджета в этом году увеличивается на 750 миллионов рублей. Как минимум, она составит 1,5 миллиарда рублей, потому что в процессе исполнения могут быть корректировки. Это позволит к концу 2018 года довести долю нормативных дорог в Ижевской агломерации с 46 до 55 процентов.

Во время общения с представителями федеральных и региональных СМИ Александр Бречалов поблагодарил гостей за поддержку открытия Года дорог в Удмуртии рабочим визитом в республику. По его словам, в соответствии с поручением вице‒премьера Аркадия Дворковича Удмуртия утвердит дорожную карту, реализация которой позволит увеличить трафик через камский мост. Предусмотрено и развитие порта Камбарка, всё это положительно отразится на экономике района.

После презентации проекта высокие гости осмотрели автомобильное производство и приняли участие в тест‒драйве автомобиля LADA Vesta SW Cross. Они также ознакомились с экспозицией специальной выставки, подготовленной к презентации. На ней были представлены стенды предприятий дорожной отрасли Удмуртии, а также продукция компаний «Эфрил», Directum, Elma, TUC, «Ижинформпроект», «Концерн «Калашников», КОМОС и других.

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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