Быстрее пули: связисты «МегаФона» ускорили интернет на биатлоне 19 декабря, 2017. Ижевск. «Ижевская винтовка» привела к мобильному ажиотажу. За первые дни всероссийс...

Елки-2018. В Ижевске полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам О том, какие новые идеи будут реализованы в этом году, рассказал заместитель главы администрации горо...

Доброта - удел сильных. Борцы Удмуртии помогают детям помогать В коридоре ИТ-лицея № 24 с недавних пор красуется необычный ящик с надписью «Кто, если не мы. Добрый ...