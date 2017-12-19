С 16 по 18 декабря в двух городах Приволжского округа – Нижний Новгород и Самара - проходит окружной полуфинал управленческого конкурса «Лидеры России». В торжественном открытии конкурса приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич вместе с Министром транспорта РФ Максимом Соколовым, врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным и генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. Также на церемонии присутствовали президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и ректор РГСУ Наталья Починок.
На открытии в Самаре участников приветсвовали советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик и главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.
Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России» проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей» и направлен на выявление, развитие и поддержку наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.
Из 301 полуфиналиста ПФО в Нижний Новгород приглашено 148 человек, в том числе: из Нижегородской области – 51, Пермского края – 28, Удмуртской Республики – 20, Чувашской Республики – 19, Кировской области – 10, Пензенской области – 5, Республики Мордовия – 6, Республики Марий Эл – 5 участников, Республики Татарстан – 4. В Самару были приглашены 147 конкурсантов, в том числе: из Самарской области – 48, Республики Татарстан – 34, Республики Башкортостан – 20, Саратовской области – 20, Оренбургской области – 16, Ульяновской области – 8 человек, Пензенской области – 1. Михаил Бабич подчеркнул, что важно создать систему социальных, кадровых лифтов, которые позволят на протяжении всего периода работы каждому человеку иметь возможность проявить и реализовать себя. «И не благодаря каким-то лоббистским усилиям отдельных руководителей и других механизмов, а публично, прозрачно реализовать свои компетенции, свои амбиции и достигать карьерных высот на благо нашей страны», — отметил Михаил Бабич. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО особо отметил, что находящиеся в зале Максим Соколов, Олег Белозёров, Глеб Никитин и Алексей Рахманов в недавнем прошлом тоже были участниками кадрового президентского резерва, входили в «президентскую сотню» и другие системы отбора кадров, что наглядно демонстрирует эффективность такого подхода.
Пройти полуфинал сможет только каждый девятый участник. Всего в финал конкурса, который состоится в феврале 2018 года в Москве, выйдут только 300 человек со всей страны. Они получат по 1 млн. рублей на персонально выбранную программу обучения. До победы дойдут только 100 человек. Каждый из них получит возможность обучаться у персональных наставников из числа лучших управленцев страны – выдающихся лидеров, как из сферы государственного управления, так и из бизнес-сообщества.
29 ноября на заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров была поставлена задача работать не только с победителями, но и с участниками, которые показали хороший результат.
В округе уже реализуется это поручение. На очередном совещании с главами регионов округа (28 ноября) полномочный представитель Президента РФ в ПФО обратил особое внимание на осуществление системной и последовательной работы с полуфиналистами, а также дальнейшему применению их потенциала в вопросах регионального развития. Сейчас прорабатываются механизмы взаимодействия, площадки по реализации потенциала управленцев, рассматриваются возможные для замещения вакансии.
Полуфиналисты также могут быть рассмотрены в качестве претендентов в Резерв полномочного представителя. Этот проект реализуется с 2012 года и одобрен Президентом России. Резерв формируется для замещения должностей руководителей и их заместителей в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти.
«Хочу вас заверить, что руководители всех наших 14 регионов очень четко сфокусированы и сориентированы на вас. Изучаются ваши анкеты, биографии, результаты тестирования. Даже те, кто не попадет в финальную часть, точно будут находиться в зоне внимания и аппарата полномочного представителя, и руководителей регионов, и руководителей федеральных органов власти. Потому что это уже люди, которые прошли определенные операции, доказали свои профессиональные компетенции, которые показали, что они, состоявшись на одном уровне, способны реализовать себя на следующем. Мы будем продолжать вами заниматься: это главный месседж, который я хотел донести. Точно здесь проигравших не будет. И если у вас после этого полуфинала, после дальнейших процедур сохранится желание участвовать в этой работе, мы каждому постараемся найти достойное применение в соответствии с вашими знаниями, способностями и, может быть, теми новыми взглядами, новыми подходами к государственной и муниципальной службе, к работе в государственных корпорациях, которые вы вынесете по результатам этого конкурса», — отметил Михаил Бабич.
На протяжении трех дней в Нижнем Новгороде и Самаре полуфиналисты будут проходить комплексную оценку управленческих компетенций, выполняя различные индивидуальные и групповые задания. Оценка участников будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры, решение кейсов (производственных и социальных управленческих проблем) в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций. В конкурсе принимают участие граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее 5 лет, и участники до 35 лет с опытом работы на руководящей должности от 2 лет.
Справочно: На конкурс подали заявки 199 076 чел. Из них мужчин – 148 069 чел. (74%) и женщин – 51 007 (26%). Распределение участников по федеральным округам: ЦФО – 71 628 чел. (36%), ПФО – 31 924 чел. (16%), СЗФО – 23 918 чел. (12%), СФО – 21 257 чел. (11%), ЮФО – 18 229 чел. (9%), УФО – 17 434 чел. (9%), ДФО – 7 001 чел. (4%), СКФО – 6 089 чел. (3%). Среди регионов округа наиболее активно проявили себя жители Нижегородской (4 983 чел.) и Самарской (4 433 чел.) областей, республик Татарстан (4 473 чел.) и Башкортостан (4 146 чел.), Пермского края (2 833 чел.).
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