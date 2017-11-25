В торжественной обстановке первый документ – свидетельство о рождении - получили родители двух малышей. Добрые напутственные слова звучали в адрес малышей и их родителей. Заместитель главы города Можги по социальной политике Сергей Грачев торжественно вручил молодым родителям не только главный документ малыша, но и «Письмо в будущее» от Главы города Можги, адресованное ребенку с пожеланиями достичь успехов, следовать примеру талантливых земляков, чтить традиции и расти достойным гражданином России. Родители новорожденных (а это девочки) дали детям красивые имена – Адалия и Эллина. Пусть девочки вырастут красивыми и здоровыми на радость всем родным.
Сайт mozhga-gov.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.