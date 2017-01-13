В результате столкновения двух автомобилей - «Иж-2717» и «Фольксваген» - 20-летний молодой человек получил тяжелейшие травмы. За его жизнь сейчас борются врачи.
Дорожная авария произошла накануне в четверг, 12 января, в 17:55 часов в Ижевске. По информации 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР, 40-летний водитель автомобиля «Иж-2717», двигаясь по улице Выставочная, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 39-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель автомобиля «Иж» получил травмы, его пассажир – 20-летний сын водителя - с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В данный момент молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
В дорожной полиции отмечают, что водитель автомобиля «Иж» лишен права управления транспортными средствами по ст. 264. 1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). На транспортном средстве отсутствует страхование ОСАГО. Ни водитель, ни его пассажир не были пристигнуты штатными ремнями безопасности.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом вашей безопасности! Будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих близких!
Фото: УГИБДД МВД по УР
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