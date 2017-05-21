Несколько сотен хористов и симфонический оркестр на ступенях величественного кафедрального православного храма в историческом центре города. Строгий классический облик здания, белые колонны, торжественная музыка русских композиторов, вдохновенные лица исполнителей, взволнованный дирижер — управлять таким большим составом непросто, но какова мощь!
Восторг слушателей, удивление детей — многие впервые видят хор и оркестр, да еще прямо на улице… Гордость — это наши ижевские музыканты, это наш Большой хоровой собор.
2017 год — юбилейный для Большого хорового собора, 11 июня в 20.00 он будет проводиться в 20-й раз. Аналогов масштабному празднику, который традиционно проводится в Ижевске накануне Дня города, в России нет. Много лет назад будущие организаторы мероприятия «подсмотрели» нечто подобное в Москве, нашли единомышленников, и вот уже 20 лет Управление по культуре и туризму Ижевска собирает лучшие коллективы города на ступенях Александро-Невского храма.
XX Большой хоровой собор соберет около 500 музыкантов. Ижевский муниципальный камерный хор им. Чайковского - самый опытный участник, коллектив постоянно входит в состав Собора, и это не удивительно, ведь в основе идеи мероприятия - возможность собрать грандиозный хор. Хоровое пение - традиционное для русской культуры, оно имеет под собой глубокие исторические корни и неразрывно связано с духовными традициями России. Хор имени Чайковского вот уже 20 лет становится тем ядром, вокруг которого формируется состав остальных участников Собора. Создатель и в течение многих лет дирижер муниципального хора заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Владимир Михайлов стоял у истоков этого величественного хорового действа и не единожды становился его художественным руководителем. Им он выступит и на этот раз. Также в Соборе принимают участие Государственный симфонический оркестр Удмуртской Республики, сводный хор детских школ искусств Ижевска, Академический хор «Аксион». Своеобразным творческим приветом и поздравлением с юбилеем станет участие в Хоровом соборе Нового камерного хора города Воткинска. Художественная программа мероприятия всегда разная, но главенствует, безусловно, хоровая музыка отечественных композиторов: духовная, классическая, советские песни. В основу программы юбилейного XX Собора легла музыка Петра Ильича Чайковского. В финале традиционно звучит хор «Славься» Михаила Ивановича Глинки в сопровождении колокольного звона. Попытка в один из годов обойтись без этого хора вызвала недовольство и недоумение публики, поэтому ижевчане обязательно услышат знаменитый финал оперы Глинки.
Несмотря на «солидность» праздника, Собор должен идти в ногу со временем, быть интересным и актуальным, иначе поддержать интерес молодого поколения будет невозможно. Так, в этом году организаторы планируют провести флешмоб со всеми собравшимися на площади перед храмом - у публики появится возможность активно проявить себя наряду с артистами! Часто Хоровой собор радует зрителей фейерверками, каким будет сюрприз в этом году, нам не раскрыли: об этом узнают лишь пришедшие, но он обязательно будет.
Большой хоровой собор не раз привлекал внимание деятелей культуры других городов, проект пытались повторить, но проводить более одного-двух раз не удавалось. Кстати, собирая музыкантов и публику в первый раз, ижевские энтузиасты тоже не рассчитывали на постоянство, но, как оказалось, потребность в классике и духовной музыке в нашем городе высока, и праздник продолжал жить. Регулярность его проведения - точный индикатор роста уровня культуры в Ижевске, ведь каждый год площадь перед храмом заполняют тысячи слушателей, у собора есть своя преданная публика. Не будем лукавить, привлечь зрителей на концерт классической музыки, убедить купить билет - задача весьма непростая. И остается лишь радоваться, что организаторы в очередной раз решают: Собору - быть! Если собирать публику на классику сложно, классика сама придет к вам!» В этом смысле ситуация в Ижевске не является уникальной - во всем мире академическое искусство поддерживается государством и меценатами, понимающими, что классическая музыка - достояние человечества, именно она остается в веках. Большой хоровой собор - не только развитие вкуса горожан, это еще и повышение мастерства артистов-участников. Для музыкантов это всегда серьезный и почетный труд, участвуют лишь лучшие коллективы города после долгих репетиций - на ступенях Александро-Невского собора Ижевска не должно быть фальши.
Для многих пришедших на Большой хоровой собор решающей становится духовная составляющая. Православная музыка, исполненная столь большим и профессиональным составом, благословление Ижевской и Удмуртской епархии - в этом свете слово «собор» возвращает себе первоначальный смысл. Собор - «сбор», «собрание единомышленников», «идейное объединение людей», цель которого - духовное возрождение.
В этом году в «Большом хоровом соборе» принимает участие английский органист и хоровой дирижер Марк Чарльз, член Ассоциации Королевского колледжа музыки (Лондон) и членом Ассоциации Королевского колледжа органистов, ныне проживающий в Швейцарии.
С 3 по 9 июня музыкант будет общаться и работать с Муниципальным хором им. Чайковского, 9 июня хор представит новую совместную программу, а 11 июня часть произведений прозвучат на «Хоровом соборе», их Марк Чарльз продирижирует сам. Интерес авторитетного деятеля культуры Европы - безусловно, выход традиционного хорового праздника на международный уровень, и, хочется верить, - за этим будущее.
Анна ПОПОВА
Фото Хора имени Чайковского
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