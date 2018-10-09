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**С 9 по 11 октября пройдёт Второй чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс». Это большое событие ...