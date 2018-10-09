В Удмуртии продолжают готовиться к переходу на новую систему обращения с отходами. С рабочим визитом руководитель Регоператора в республике Иван Маринин посетил Можгу. С главой города Михаилом Трофимовым договорились об установке в 20 современных контейнерных площадок, отвечающих всем санитарно-эпидемиологическим нормам.
– Установка новых контейнерных площадок в Можге позволит создать удобную инфраструктуру, в том числе, для внедрения раздельного сбора мусора в нашем городе. Договорённости с Регоператором позволят сделать жизнь можгинцев удобнее и безопаснее», – отметил Михаил Трофимов.
Кроме этого, в результате встречи было решено отремонтировать дорогу, ведущую к полигону. Также в планах администрации Можги закупить новые мусоровозы.
С 2019 года, согласно территориальной схеме обращения с отходами, можгинский полигон станет кустовым полигоном южной части Удмуртии. Он будет принимать отходы жителей Можги, Можгинского, Кизнерского и Алнашского районов.
Регоператор официально начнёт работу с 1 января 2019 года.
– Сейчас наша задача с главами районов и городов Удмуртии максимально подготовиться к новому году: вместе нам предстоит запустить очень серьёзный механизм – новую систему обращения с отходами в республике, – отметил Иван Маринин.
К 2021 году в Удмуртии будет запущено 8 мусоросортировочных комплексов, один из них расположится на территории можгинского полигона. Мусоросортировочный комплекс будет отделять фракции для дальнейшей переработки. На МСК из общей массы отходов выделяют «полезные» – стекло, пластик, бумагу, металл, и отправляют на дальнейшую переработку.
Сейчас в Удмуртии всего один мусоросортировочный комплекс – «Чистый город» на Нылгинском полигоне. В следующем году на нём также начнётся строительство нового МСК. По оценкам Регионального оператора, объём перерабатываемого мусора вырастет больше, чем в 10 раз – с 40 тыс. тонн до 450 тыс. тонн в год.
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