«Ладушки» принимают поздравления. Старейший детский сад Ижевска в сентябре отметит 65-летний юбилей Для любого родителя большое счастье, когда его ребенок с радостью идёт в детский сад, потому что там ...

Ижевск напишет тотальный диктант 14 апреля пройдет «Тотальный диктант-2018». Ижевск примет участие в акции уже в 7 раз....

В Удмуртии работают экспресс-курсы по подготовке к тестированию мигрантов По российскому законодательству привлекать на работу иностранных граждан можно только при наличии у ...