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20 апреля крупнейшие IT-компании Ижевска соберут всех студентов Ижевска на “Ночь карьеры в IT”

12 апреля
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Вечером 20 апреля во Дворце детского и юношеского творчества состоится “Ночь карьеры в IT” - уникальное мероприятие для молодых людей, ищущих возможности трудоустройства в отрасли высоких технологий.

0001 20 апреля крупнейшие IT-компании Ижевска соберут всех студентов Ижевска на “Ночь карьеры в IT”

Формат Ночи сочетает в себе часть конференции и работы на стендах. Студенты и выпускники имеют возможность познакомиться как с компаниями и их достижениями, так и с конкретными представителями отрасли, пообщаться в кулуарах. Участие в мероприятии бесплатное – необходима регистрация на сайте nochit.ru.

Нам важно открыто показывать региональные возможности развития для молодых специалистов. Не только для инженеров и программистов, но и для талантливых менеджеров проектов, консультантов и маркетологов. В Ижевске есть компании российского и международного уровня, которые могут раскрыть потенциал каждого талантливого специалиста.

Ночь карьеры в IT - это проект, который поможет нам вдохновить студентов и выпускников школ на общение с местными ИТ-компаниями. Это важно для региона в целом: мы создаем условия для технологического развития республики, вовлекая молодежь в инновационную отрасль и максимально реализуем наш региональный интеллектуальный потенциал - сообщает Тимур Меджитов, Министр информатизации и связи Удмуртской Республики.

“Ночь карьеры в IT” проводится уже в пятый раз. Всего за время существования площадки через нее прошло более 1500 студентов, значительная часть которых нашла трудоустройство в IT-отрасли.

На “Ночи” будут присутствовать официальные лица:

Тимур Меджитов, министр информатизации и связи УР

Михаил Фоминов, первый заместитель министра информатизации и связи УР

Игорь Архипов, доцент, заведующий кафедры ПО ИжГТУ, кандидат технических наук,

Высшее руководство IT-компаний Ижевска.

Организаторы: Ассоциация АРКИТ и Минсвязь УР.

Время: 20 апреля, 17:00

Место: Дворец детского (юношеского) творчества. Ул. Кирова, 17

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