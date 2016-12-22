В понедельник, 19 декабря, в Глазове пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею градостроительного предприятия северной столицы Удмуртии - Чепецкого механического завода.
Местом для празднования станет Ледовый дворец спорта «Глазов Арена», сообщает официальный портал Глазова.
В 15 часов здесь начнут работать выставочные площадки, где будет представлена продукция ЧМЗ, отражена история и перспективы развития предприятия, его связь с городом. Здесь же будут организованы тематические фотозоны, музыкальная программа духового оркестра «Бревис».
В 17 часов в фойе состоится концерт хора ветеранов ЧМЗ, в 17:30 - презентация юбилейной книги «Дорогой созидания».
Завершится вечер премьерой юбилейного фильма «Жизнь. Завод. Судьба» и концертной программой «У истоков энергии».
Отметим, сегодня в Глазове состоится еще одно значимое для горожан событие. После реконструкции откроется железнодорожный вокзал.
Фото: nesiditsa.ru
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