Главная » 19 декабря Чепецкий механический завод в Глазове отпразднует 70-летие

19 декабря Чепецкий механический завод в Глазове отпразднует 70-летие

19 декабря
0
Image0211 19 декабря Чепецкий механический завод в Глазове отпразднует 70-летие

В понедельник, 19 декабря, в Глазове пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею градостроительного предприятия северной столицы Удмуртии - Чепецкого механического завода.

Местом для празднования станет Ледовый дворец спорта «Глазов Арена», сообщает официальный портал Глазова.

В 15 часов здесь начнут работать выставочные площадки, где будет представлена продукция ЧМЗ, отражена история и перспективы развития предприятия, его связь с городом. Здесь же будут организованы тематические фотозоны, музыкальная программа духового оркестра «Бревис».

В 17 часов в фойе состоится концерт хора ветеранов ЧМЗ, в 17:30 - презентация юбилейной книги «Дорогой созидания».

Завершится вечер премьерой юбилейного фильма «Жизнь. Завод. Судьба» и концертной программой «У истоков энергии».

Отметим, сегодня в Глазове состоится еще одно значимое для горожан событие. После реконструкции откроется железнодорожный вокзал.

Фото: nesiditsa.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо