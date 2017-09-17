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19 августа в Удмуртии открывается летне-осенняя охота

18 августа
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%d0%9e%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b0 3 19 августа в Удмуртии открывается летне-осенняя охота

Завтра, 19 августа, на утренней заре в Удмуртии открывается летне-осенняя охота. Как сообщает пресс-службы Минприроды республики, охота разрешена на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую, степную дичь на территории охотничьих угодий Удмуртской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (территория Национального парка «Нечкинский»).

Срок охоты установлен с 19 августа по 15 ноября 2017 года.

Во время охотничьего сезона будут действовать совместные рейдовые группы Минприроды УР, Росгвардии и МВД по УР. Они проконтролируют законность владения оружием и боеприпасами и соблюдения правил обращения с ними и соблюдение правил охоты.

Охотники с оружием, находящихся с состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут привлечены к ответственности.

Информацию о порядке получения разрешительной документации для охотников можно получить на сайте www.minpriroda-udm.ru в разделе «Охота» либо по телефону: 90-42-67.

Фото: Минприроды УР

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