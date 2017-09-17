Отопительный сезон в Ижевске начнется 18 сентября. Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба ЖКХ, которое сегодня, 7 сентября, провел заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
На заседании штаба обсудили готовность города к отопительному периоду. По данным районных администраций большинство учреждений социальной сферы и многоквартирных домов готовы к предстоящей зиме, на оставшихся объектах завершаются ремонтные работы.
Сергей Задорожный подчеркнул, что все потребители тепловой энергии - многоквартирные дома и социальные учреждения - должны получить паспорта готовности до 15 сентября. Также он поставил задачу перед руководителем компании «Удмуртские коммунальные системы» до 9 сентября обеспечить горячим водоснабжением все многоквартирные дома города.
Фото: Inegorievsk.ru
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