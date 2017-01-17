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18-летний водитель, получивший права меньше месяца назад, сбил пешехода в Ижевске

17 января
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16.01 %d0%9a%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f %d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%b7%d0%b4 %d0%bd%d0%b0 %d0%bf%d0%b5%d1%88 18-летний водитель, получивший права меньше месяца назад, сбил пешехода в Ижевске

18-летний водитель, получивший права меньше месяца назад, сбил пешехода в Ижевске. ДТП произошло в понедельник, 16 января, в 20:10 часов.

Молодой человек за рулем «Daewoo Nexia», двигавшийся по улице Клубная, совершил наезд на пешехода – мужчину 1950 года рождения, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 44, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. В результате ДТП пешеход получил травмы.

В ведомстве отмечают, что стаж управления транспортными средствами у виновника ДТП составляет всего 16 дней.

По данным Госавтоинспекции Удмуртии, за 2016 год в республике произошло 152 ДТП по вине водителей, имеющих право на управление транспортными средствами до двух лет.

В ГИБДД обращаются к «новичкам» и призывают их к внимательности и серьезному отношению к процессу управления средством повышенной опасности – транспортным средством.

Главными качествами начинающего водителя должны стать внимательность, терпение и настойчивость. Если вы сомневаетесь в их наличии у себя, лучше не садитесь за руль, либо практикуйтесь и оттачивайте свои навыки управления транспортным средством.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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