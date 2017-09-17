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170 жителям Удмуртии списали пени за капремонт

7 сентября
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L00043816 170 жителям Удмуртии списали пени за капремонт

В Фонде капитального ремонта Удмуртии подвели итоги акции «Лови момент!» для должников по взносам на капремонт по списанию пеней. Напомним, акция была объявлена 22 июня и действовала по 20 августа этого года. Должники должны были оплатить долг по июньской квитанции и написать заявление в Фонд о списании пеней.

Всего в Фонд поступило 171 заявление от должников. Самыми активными участниками акции оказались глазовчане - 110 заявлений, 40 заявлений написали жители Ижевска. Из других районов и городов поступило от одного до пяти заявлений.

Всего должники оплатили задолженность на общую сумму 1 153 747,70 рублей, Фонд списал пеней на сумму 67 687,36 рублей. Максимально оплаченная сумма задолженности в период акции составила 29 000 рублей, при этом размер списания пеней составил 1500 рублей.

– Акция положительно повлияла на летний уровень собираемости взносов. Так, в июле 2016 года было собрано 82% взносов, в июле 2017 – 91%. Кстати, это один из лучших показателей среди регионов ПФО, и в среднем по России, - отмечают специалисты Фонда.

Фото: Nakhodka-city.ru

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