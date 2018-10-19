«По данным на 5 апреля 2017 года объём государственного долга Удмуртии составлял 48,9 млрд рублей, - напомнил Александр Бречалов. – Сейчас мы чётко выполняем все договоренности с Министерством финансов Российской Федерации и уверены, что к 1 января 2019 года сумма долга уменьшится до 47 млрд рублей».
Более 1 млрд рублей удалось сэкономить благодаря снижению процентной ставки по коммерческим кредитам с 12% до 7,66% годовых. Также в целях повышения эффективности использования активов республики проведён аудит работы МУП, ГУП и прочих организаций с долей участия УР более 50%. Результат аудита – более 500 млн рублей дополнительных доходов в 2018 году и около 5 млрд по прогнозам на 2019-й.
Значительную экономию бюджета – более 200 млн. рублей в год - повлекла административная реформа, задача которой сокращение количества чиновников всех уровней, в том числе за счёт цифровизации управленческих функций. Еще 490 млн рублей в 2018 году удалось сэкономить путём централизации госзакупок на всех уровнях.
Среди проблемных вопросов республики, требующих федерального финансирования, Александр Бречалов отметил ремонт и строительство школ, дорог и мостов. Также в повестке дня реконструкция таких важных социально-культурных объектов, как Национальная библиотека УР и Центр удмуртской культуры.
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