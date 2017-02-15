В селе Дебесы возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. В совершении преступления подозревается 17-летняя студентка одного из техникумов, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
По данным следствия, утром 13 февраля девушка родила ребенка в комнате общежития, после чего стала душить его и нанесла множество ножевых ранений. После того, как мальчик скончался, она поместила его в мусорное ведро. Затем девушка вышла в коридор, где ее заметила администрация общежития и вызвала врачей для оказания медицинской помощи.
На допросе подозреваемая пояснила, что никому не сообщила о своей беременности и не вставала учет в медицинское учреждение, так как опасалась огласки.
В рамках расследования уголовного дела был произведен осмотр места происшествия, изъято предполагаемое орудие преступления – нож. Допрошены свидетели, в том числе жильцы общежития. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
За совершенное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Фото: smolnarod.ru
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