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17 февраля в Удмуртии отметят День российских студенческих отрядов

8 февраля
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 21 февраля 2015 года № 86 17 февраля установлен государственный праздник – «День российских студенческих отрядов». На государственном уровне День РСО в текущем году будет праздноваться третий раз.

%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8 17 февраля в Удмуртии отметят День российских студенческих отрядов

В Удмуртской Республике зарегистрированы отряды проводников, сельскохозяйственные, строительные, сервисные, педагогические и охраны правопорядка. В Удмуртском региональном отделении МООО «РСО» действует 52 отряда с численностью более 1800 человек. Студенческие отряды Удмуртии знают по всей России, они активно принимают участие во всероссийских студенческих стройках и проектах.

Ежегодно «Российские Студенческие Отряды» отмечают этот праздник с грандиозным размахом! В рамках празднования Дня РСО пройдет множество разнообразных мероприятий, для членов студенческих отрядов и жителей республики, кроме этого состоятся встречи с работодателями по различным направлениям деятельности студенческих отрядов, для подведения итогов работы летнего периода прошлого года и выстраивания планов дальнейшего сотрудничества, запланированы встречи с администрацией учебных заведений, на базе которых функционируют отряды. Для студентов нашей республики пройдут мероприятия, в рамках которых у каждого будет возможность познакомиться с деятельностью организации, принять участие в праздничных флеш-мобах и конкурсах.

16 февраля состоится «Бал студенческих отрядов Удмуртской Республики» в СЦ «Интеграл» с приглашением почетных гостей, начало мероприятия в 18.00. Бал соберет более 30 пар участников, которые подготовили танцевальную программу, для зрителей будут проведены массовые танцевальные игры, конкурсы и концертные номера творческих коллективов. В рамках мероприятия состоится награждение бойцов студенческих отрядов, которые внесли особый вклад в развитие отрядного движения на уровне региона и страны.

17 февраля самой массовой станет уже традиционная ежегодная акция «Отрядный рейс», по маршруту № 1 пройдет трамвай, бесплатный для жителей города, который стартует в 11.00. Став участниками этой акции, у горожан будет возможность познакомиться со студенческими отрядами, поучаствовать в розыгрышах и интерактивных играх.

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