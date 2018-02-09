В Удмуртской Республике зарегистрированы отряды проводников, сельскохозяйственные, строительные, сервисные, педагогические и охраны правопорядка. В Удмуртском региональном отделении МООО «РСО» действует 52 отряда с численностью более 1800 человек. Студенческие отряды Удмуртии знают по всей России, они активно принимают участие во всероссийских студенческих стройках и проектах.
Ежегодно «Российские Студенческие Отряды» отмечают этот праздник с грандиозным размахом! В рамках празднования Дня РСО пройдет множество разнообразных мероприятий, для членов студенческих отрядов и жителей республики, кроме этого состоятся встречи с работодателями по различным направлениям деятельности студенческих отрядов, для подведения итогов работы летнего периода прошлого года и выстраивания планов дальнейшего сотрудничества, запланированы встречи с администрацией учебных заведений, на базе которых функционируют отряды. Для студентов нашей республики пройдут мероприятия, в рамках которых у каждого будет возможность познакомиться с деятельностью организации, принять участие в праздничных флеш-мобах и конкурсах.
16 февраля состоится «Бал студенческих отрядов Удмуртской Республики» в СЦ «Интеграл» с приглашением почетных гостей, начало мероприятия в 18.00. Бал соберет более 30 пар участников, которые подготовили танцевальную программу, для зрителей будут проведены массовые танцевальные игры, конкурсы и концертные номера творческих коллективов. В рамках мероприятия состоится награждение бойцов студенческих отрядов, которые внесли особый вклад в развитие отрядного движения на уровне региона и страны.
17 февраля самой массовой станет уже традиционная ежегодная акция «Отрядный рейс», по маршруту № 1 пройдет трамвай, бесплатный для жителей города, который стартует в 11.00. Став участниками этой акции, у горожан будет возможность познакомиться со студенческими отрядами, поучаствовать в розыгрышах и интерактивных играх.
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