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16-летний подросток сбит насмерть в Удмуртии

24 мая
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Трагедия произошла 23 мая в поселке Яр

%d0%b4%d1%82%d0%bf %d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9 %d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8b 23.05.17 (1) 16-летний подросток сбит насмерть в Удмуртии

В поселке Яр водитель автомобиля «Лада Приора» сбил насмерть 16-летнего подростка. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Трагедия произошла 23 мая в 23 часа 35 минут напротив дома №3 по улице Советская. Как отмечается в сообщении, пешеход шел в темное время суток, без световозвращающих элементов на одежде. Водитель сам доставил мальчика в Ярскую больницу для оказания медицинской помощи, но спасти его не удалось.

Сотрудники полиции обнаружили у водителя признаки опьянения, но мужчина пояснил, что алкоголь он употребил уже после происшествия.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 2.7 Правил дорожного движения РФ водителю запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Невыполнение требования влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Также Госавтоинспекция МВД по Удмуртской республике настоятельно рекомендует родителям прививать ребенку с раннего детства культуру безопасного поведения на дорожном пространстве: объяснять простые правила, позволяющие не попасть в беду, показывать на собственном примере важность соблюдения Правил дорожного движения.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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