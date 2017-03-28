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16-летний подросток из Сарапульского района подозревается в убийстве сторожа

28 марта
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Nyv80rpd 16-летний подросток из Сарапульского района подозревается в убийстве сторожа

Правоохранители задержали 16-летнего жителя Сарапульского района по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины, работающего сторожем на стройке. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике

В ночь с 25 на 26 марта текущего года в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в строящемся кафе возле Сарапульского городского пруда. После ликвидации пожара в строительной бытовке было обнаружено тело 40-летнего сторожа с несколькими колото-резаными ранами на шее. На место выехали следователи Сарапульского межрайонного следственного отдела и следователи- криминалисты следственного управления.

26 марта злоумышленник был задержан. Им оказался 16-летний учащийся одной из школ.

По данным следствия, подросток ранее неоднократно бывал на стройке, где употреблял спиртные напитки со сторожем. Накануне случившегося юноша с двумя сверстниками вновь пришел на стройку, где все вместе распивали спиртное.

Поругавшись со сторожем, подросток несколько раз ударил мужчину осколком стекла в шею. Когда потерпевший скончался, парень принес из дома банку с бензином и поджег бытовку.

В рамках расследования уголовного дела был произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и другие экспертизы.

Следователем готовятся материалы для предъявления обвинения задержанному и направления в суд ходатайства об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: sakhapress.ru

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