Правоохранители задержали 16-летнего жителя Сарапульского района по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины, работающего сторожем на стройке. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике
В ночь с 25 на 26 марта текущего года в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в строящемся кафе возле Сарапульского городского пруда. После ликвидации пожара в строительной бытовке было обнаружено тело 40-летнего сторожа с несколькими колото-резаными ранами на шее. На место выехали следователи Сарапульского межрайонного следственного отдела и следователи- криминалисты следственного управления.
26 марта злоумышленник был задержан. Им оказался 16-летний учащийся одной из школ.
По данным следствия, подросток ранее неоднократно бывал на стройке, где употреблял спиртные напитки со сторожем. Накануне случившегося юноша с двумя сверстниками вновь пришел на стройку, где все вместе распивали спиртное.
Поругавшись со сторожем, подросток несколько раз ударил мужчину осколком стекла в шею. Когда потерпевший скончался, парень принес из дома банку с бензином и поджег бытовку.
В рамках расследования уголовного дела был произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и другие экспертизы.
Следователем готовятся материалы для предъявления обвинения задержанному и направления в суд ходатайства об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: sakhapress.ru
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