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16 августа в Ижевске у ТРЦ "Талисман" впервые откроется «Всероссийская ярмарка в Октябрьском районе»

15 августа
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09 dsc09324w 16 августа в Ижевске у ТРЦ "Талисман" впервые откроется «Всероссийская ярмарка в Октябрьском районе»

«Всероссийская ярмарка» становится ближе к каждому жителю города. С 16 по 20 августа впервые у ТРЦ «Талисман» состоится «Всероссийская ярмарка в Октябрьском районе» (6+). Как сообщает пресс-служба ВЦ "Удмуртия", свою продукцию на ней представят предприятия из 20 регионов страны, в том числе производители.

К вкусным семейным застольям и дачным пикникам горожане смогут выбрать аппетитные дальневосточные рыбные ассорти, приготовленные по оригинальной рецептуре белорусские и российские мясные деликатесы, традиционные абхазские сыры, натуральные белевские сладости, свежего урожая мед и продукты пчеловодства, коллекции специй и чая.

Здесь же будет хороший выбор курток и ветровок от зарубежных производителей, домашней одежды, дизайнерских сумок, платков и палантинов, мыла ручной работы, посуды с восточным орнаментом из голубой керамики, садовых секаторов, полезных мелочей для дома и многих других товаров для пользы, уюта и красоты.

Свежайшая продукция, оригинальные товары, которые порой не встретишь в городе, комфортабельный павильон, праздничная атмосфера – все это делает «Всероссийскую ярмарку» местом, куда хочется вернуться вновь. За вкусными и интересными покупками на ярмарку приходят посетители разных возрастов и профессий – от госслужащих и владельцев предприятий до работников промышленности, строительства, торговли и многие другие.

Режим работы ярмарки: 16-19 августа (ср-сб) 10.00-19.00, 20 августа (вс) 10.00-16.00.

Фото: ВЦ "Удмуртия"

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